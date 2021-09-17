Su dünyanın en önemli kaynaklarının başında gelmektedir. İnsan yaşamının yanı sıra, enerji üretimi, besin ve ağaçlandırma, hayvancılık gibi birçok konuda fayda temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Bu konuda fakirlik nedeniyle Afrika'da susuzluk çekilmekte ve bu yüzünden büyük yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu konudaki duyarlılığını gösteren MasterChef Türkiye ekibinin Çad'a açtığı su kuyusu sonrası internette en çok "Su kuyusu açtırma nedir? Su kuyusu nasıl açtırılır? Su kuyusu nasıl açılır? Su kuyusu ne kadar? Su kuyusu nereden açtırılır? Su kuyusu bağışı nereden yapılır?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Bu konuda araştırma yapmak isteyen vatandaşlarımız için tüm detaylar haberimizde.

SU KUYUSU NASIL AÇILIR?

Temiz su, kullanım suyu ve sulama suyu olarak farklı amaçlarla çıkarılsa da yapılan ortak işlemin adı sondaj su kuyusu açma işlemidir. Sondaj işlemi sonrası derinliklerine göre su kuyuları oluşturulmaktadır. Temiz sudan faydalana bilmek için açılan kuyular ikiye ayrılmaktadır. Keson (Yüzeysel Kuyular) ve Artezyen Su Kuyuları (Derin Kuyular) olarak geçmektedir. Keson kuyular suyun 5 ile 50 metreden çıkartıldığı, kısa ömürlü, derinliğinden dolayı yüzey kirliliğinin suya karışma ihtimali yüksektir. Suya erişim daha zordur.

Artezyen Kuyuları ise 50 ile 500 medre derinliğinden çıkarılan su kuyularıdır. Keson kuyulara göre daha hijyenik ve sağlıklıdır. Daha büyük kaynağa sahiptir. Çıkartılan kaynak 15 - 25 yıl temiz içme suyu sağlamaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SU KUYUSU BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakfı su kuyusu bağışı hakkında Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi ile özellikle Afrika ve Asya insanının günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini hedefliyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen sondaj su kuyuları, istenilen derinlikte sondaj makinesi ile açılması, daha hijyenik su teminine imkân vermesi nedeni ile en çok tercih edilen kuyu tipidir. Bu kuyular derinliğine, toprak türüne, yapılacağı mevkiinin merkeze uzaklığına göre farklı maliyetler oluşturmaktadır. Kuyularımız 50- 500 metre derinlikler arasında açılan, elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan uzun ömürlü kuyulardır. 10 – 40 ton hazneli depolarda muhafaza edilen su 8 – 18 muslukla insanların erişimine sunulmaktadır. İhtiyaç halinde hayvanların kullanımı için de özel bölmeler yapılmaktadır. Kuyularımızın yapımı 2-6 ay arasında tamamlanmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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