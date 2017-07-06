Su Kuyusu Açarken Göçük Altında Kaldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kuyusunu açmak isteyen genç, göçük altında kaldı. Jandarma ve vatandaşlar kurtarma çalışmaları için seferber oldu.



Olay, Orhaneli Demirci Mahallesi Gedikkarakolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Acar, önceki gün tarlasında kepçeyle su kuyusu açtırdı. Sabah saatlerinde tarlaya gelen kepçeci Şaban Sevinç, toprağın kaydığını gördü. İçerisinde bir kişi olduğunu gören Sevinç, durumu jandarmaya bildirdi. Toprak altında kalan 19 yaşındaki Kadir Orhan'ı kurtarmak için vatandaşlar ve jandarma seferber oldu.



Bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve diğer kurtarma ekipleri yönlendirildi. - BURSA