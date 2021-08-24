Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak
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Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak Manisa Spil Dağı Milli Parkındaki yaban hayatının su ihtiyacı için yapay havuz yapımına başlandı Başta yılkı atları olmak üzere birçok yaban hayvanı su ihtiyacını yapılacak olan havuzlardan karşılayacak Yaban hayvanlarının toplanma...

Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak

Manisa Spil Dağı Milli Parkındaki yaban hayatının su ihtiyacı için yapay havuz yapımına başlandı

Başta yılkı atları olmak üzere birçok yaban hayvanı su ihtiyacını yapılacak olan havuzlardan karşılayacak

Yaban hayvanlarının toplanma alanları olacak olan havuzlar Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edecek olan vatandaşlar için de yaban hayatını yerinde görmek için büyük bir fırsat olacak

Manisa Spil Dağı Milli Parklar Müdürü Halil Ernalçacı:

"Hem doğal dokuya zarar vermeden ham de doğal kaynakların en azami şekilde yaban hayvanları tarafından kullanabilmelerini sağlamak için bu düzenlemeleri yapıyoruz"

MANİSA - Manisa'da, su kaynaklarını yaban hayatı için en verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışma başlatıldı. Manisa Spil Dağı Milli Parkında bulunan su yalaklarının olduğu kısımda kaynağı olan yapay havuzlar oluşturmak için milli parklar ekipleri çalışmalara başlarken, yapılacak olan havuzlar sayesinde milli parkın ziyaretçileri yaban hayatını da yerinde görme imkanı bulabilecek.

Kendine has doğası, endemik bitki türleri ve yaban hayatıyla Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkının içine yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapay havuzlar yapılmaya başlandı. Daha önce su yalakları yapılarak yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı bölgede su kaynakları yeterli gelmeyince doğanın yapısına zarar vermeden yapay havuzlar yapılmaya başlandı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Parklar Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak mevcut su kaynaklarımızı en azami şekilde kullanılabilmesi için Genel Müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda muhtelif yerlerde su yalakları yaptık. Bulunduğumuz bölgede 600-700 kadar yılkı atı, yaban domuzu, tilki ve tavşan türleri bilhassa bu sıcaklarda aşırı su ihtiyacı hissetmekte. Bu yalaklar en fazla 200-250 litre su almakta. Bir atın da ortalama 30-35 litre su içtiğini tahmin edersek mevcut kaynaklarımız yetmiyor. Küresel ısınmanın olduğu bu dönemde kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanabilmemiz bizim için çok önemli." dedi.

Doğal yapıya zarar verilmiyor

Yapılan çalışmanın doğal yapıya zarar vermediğinin altını çizen Ernalçacı, "Milli parkımızın doğal yapısını bozmadan hiçbir tahribat yapmadan bu su kaynaklarının bulunduğu yerlerde ya su yalaklarını artırıyoruz ya da basit bir düzenleme ile 200-250 tonluk küçük havuzcuklar yapıyoruz. Bu şekilde yaban hayvanlarına katkımız olursa bizim için o kadar sevindirici." diye konuştu.

"Ziyaretçiler yaban hayatını daha güzel görecek"

Yaban hayatının Spil Dağı Milli Parkında her geçen gün artmaya devam ettiğini dile getiren Ernalçacı şunları söyledi: "Her milli parkta mutlaka endemik türler vardır. Bulunduğumuz alan bu yönden kısır bir alan. Sadece küçük bir alanda düzeltme yapılıyor. Hem doğal dokuya zarar vermeden ham de doğal kaynakların en azami şekilde yaban hayvanları tarafından kullanabilmelerini sağlamak için bu düzenlemeleri yapıyoruz. 600-700 kadar yılkı atımız var. Yaban hayvanlarımız da bununla birlikte gittikçe artıyor. Fotokapanlarla bu görüntüleri de alıyoruz. Amacımız yaban hayvanlarını bu şekilde 3-4 yere toplayabilmek ya da bu şekilde toplamaktan daha çok vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve disiplinli bir şekilde bu hayvanları görebilmeleri amacıyla da bu yalakların bir önemi var. Bundan sonraki süreçte Spil Dağı Milli Parkını ziyarete gelen vatandaşlarımız bu hayvanları daha güzel, daha rahat görebilecekler.

Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak
Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak
Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak
Su kaynakları yaban hayatı için de verimli kullanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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