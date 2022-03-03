Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor

Kartal'da, hobi olarak başladığı su kabağı oyma işini meslek edindi

İSTANBUL - Kartal'da yaşayan ve emekli olduktan sonra hobi olarak su kabağı oymacılığı ile ilgilenen 67 yaşındaki Cenep Önen, su kabaklarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığını meslek haline getiren Önen, su kabaklarını birbirinden farklı işlemler uygulayarak dönüştürüyor. Ustanın su kabağından yaptığı dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler büyük ilgi görüyor.

Kartal Yakacık Çarşı Mahallesinde yaşayan, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı su kabağı oyma işinde kendi atölyesini kuran Cenep Önen, su kabağı işlemeciliği mesleği edinmiş oldu. 10 yıldır meslekle ilgilenen 67 yaşındaki su kabağı ustası, su kabağına kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birçok işlem yapıyor. El emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarını dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünlere dönüştürüyor. Anadolu kültüründe, bakliyat ürünlerinin korunması ve birçok farklı alanda kullanılan fakat gelişen teknoloji ve farklı ürünlerin hayata girmesiyle gözden düşen su kabağı, usta ellerin dokunuşları ile tekrar hayat bulmuş oluyor.

Su Kabağı ustası Cenep Önen," Ben bu işe emekli olduktan sonra hobi olarak başladım. 10 yıl oldu başlayalı. Amatörce başladığım bu iş yaptıkça meslek haline geldi. Kabak Türkiye'nin her tarafından geliyor. Kabak geldikten sonra ilk olarak dış temizliği, kapağının açılması, iç temizliği, şekil çizilmesi, delik delinmesi, boncuklama, boyama, vernikleme ve en son elektrik aksamının takılması ile yaklaşık 10 faklı işlem gördükten sonra bu gördüğünüz hale geliyor. Bu ürünlerin ömrü insan ömründen fazla görenler beğeniyor ilgi gösteriyor" dedi.

" Anadolu'da çok farklı kullanım alanları var"

Önen, " Su kabağı Anadolu'da su kabı olarak kullanılmasının yanında, pekmez kaynatmak, salça kaynatılması gibi eski dönemlerde bu su kabaklarının içinde zeytinyağı, üzüm şırası saklanması işleri var. Nedeni kabağın yapısı içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye nemin geçmemesi. Günümüzde turistlik eşya yapımında kullanılıyor "dedi.