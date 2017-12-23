Sü ile Toyota Türkiye Arasında İş Birliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ arasında eğitim alanında iş birliğine yönelik protokol imzalandı.



SAÜ'den yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Toyota Türkiye Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk arasında imzalanan protokole göre bir dönem iş yerinde uygulamalı eğitimler ve yaz stajları için öğrencilere Toyota'da kontenjan ayrılacağı belirtildi.



Protokole göre kontenjanlar Toyota'nın üretim şartları, finansal durum ve gizlilik prosedürleri gereklilikleri gibi ön şartların gözönüne alınarak belirleneceği aktarılan açıklamada, "Staj ve uygulamalı eğitim için sadece Toyota'nın öngördüğü bölüm öğrencilerinin başvuruları kabul edilecek. Protokole göre otomotiv ana ve yan sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Toyota Türkiye'nin tavsiye ve istekleri dikkate alınarak, gerekli bölüm ve programların açılması için çalışmalar da yapılacak. Protokol, fabrika ziyaretleri, seminerler, eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar düzenlenmesi gibi birçok konuyu da içeriyor." ifadelerine yer verildi.