"Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı"
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"Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılma durumunun Bilim Kurulunda bugün için gündeme gelmediğini belirterek, "Önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre Bilim Kurulunda tartışılır ve bu anlamda alınması gereken bir yaklaşım olursa bunu paylaşmış oluruz.

01.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılma durumunun Bilim Kurulunda bugün için gündeme gelmediğini belirterek, "Önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre Bilim Kurulunda tartışılır ve bu anlamda alınması gereken bir yaklaşım olursa bunu paylaşmış oluruz. Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başladı. Covid-19 salgınında gelinen son noktanın değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Koca, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ KONU GÜNDEME GELEBİLİR"

Okulların yüz yüze telafi eğitimlerine başlamalarıyla ilgili gelen soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzde okulların açılmasına daha zaman var. Bilim Kurulunda bugün için bu konu gündeme gelmedi. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre Bilim Kurulunda tartışılır ve bu anlamda alınması gereken bir yaklaşım olursa bunu paylaşmış oluruz. Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZLE İLGİLİ KISITLAMANIN DEVAM ETMESİNİ ÖNERİYORUZ"

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabildikleri 10.00-20.00 saatleri arasındaki dilimde şu an için bir esneklik düşünülmediğini belirten Koca, "Büyüklerimizle ilgili özellikle kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Özellikle vefat edenlerin, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın giderek arttığını görüyoruz. Bizim şu dönemde, normalleşmeyle birlikte gençlerin de serbestliğiyle virüsü kolay ve belirtisiz taşıdığını görüyoruz. Bu kısıtlamanın şu an için devamından yanayız. Düğünler için de bir genelge yayınlandı; takı takılmaması, sayının dörtte bire kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması gibi. Bu kurallara bağlanan düğünü, vatandaşımız kurallar çerçevesinde yapsın. En çok bulaşın bu tip bir araya gelmelerde olduğunu biliyoruz" dedi.

"TAŞIYICILIĞIN VE KORUYUCULUĞUN YÜKSEK OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

PCR ve Antikor testiyle ilgili gelen soruya ise Koca, "Toplam 153 bin kişi üzerinde bu çalışma yapılıyor. Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Bununla birlikte biz aynı kişilere antikor taraması da yapıyoruz. Antikor taramasıyla ilgili de koruyuculuk yüzde 0,81. Bu 132 bin kişide olan son durum. 153 binle ilgili sanıyorum haftaya çalışma bitmiş olur, daha kesin ve net sonuçları vermiş oluruz. Taşıyıcılığın ve koruyuculuğun yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Toplumsal bir bağışıklığın olmadığını ve beklenti içine girmememiz gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"ŞEFFAF OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında yapılanların Avrupa'ya anlatılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, "Avrupa'nın yapmaya çalıştığıyla bizim vatandaşımıza uyguladığımız yaklaşım aynı değil. Avrupa, sadece hastanelerinde solunum sıkıntısı veya semptomu olan vatandaşlarına test yapıyor. Biz, havaalanlarında, sınır kapılarında, askerimizin celp dönemi geldiğinde ve benzer alanlarda taramaları yapıyoruz. Test sayımızda, vaka sayımız düşmesine rağmen 50 binin altına düşmedi. Avrupa'nın da test sayısının da altında olmadığımızı biliyoruz. Günlük verilerimizi açıklamaya çalışıyoruz. Şeffaf olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın tedavilerini de ücretsiz yapmak istiyoruz. Avrupa'da olduğu gibi hastane yükümüzün de olmadığını söylüyoruz" dedi.

Bilim Kurulunun bugünkü gündeminde Bakan Koca, vaka sayılarının istenilen düzeye inmemesi doğrultusunda kongrelerin ötelenmesi gerektiğini açıkladı.

"BU VİRÜSÜN İNSANDAN İNSANA GEÇTİĞİYLE İLGİLİ ŞU ANDA BİR VERİ YOK"

Çin'de domuzlarda tespit edilen ve pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir virüs hakkında gelen soruya ise Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Çin'de, domuz gribi soyundan olduğu bilinen GH1N1 olarak adlandırılan, insana bulaşma potansiyeli olan bir virüsten bahsediliyor. Bu virüsün insandan insana geçtiğiyle ilgili şu anda bir veri yok. Ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyelinin olduğu biliniyor. Bununla ilgili Çin'le bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yakın takip içindeyiz. Farklı bir durum olursa bunu da açıklarız."

"VAR OLAN KISITLAMALARIN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

65 yaş üzeri vatandaşların korunmasıyla ilgili yeni bir kısıtlama önerisinin olmadığını yineleyen Koca, "Var olan kısıtlamanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle büyüklerimizin dışarıda mutlaka maskeli olması gerektiği, mesafeyi koruyamayacakları alanlara girmemeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Maskenin sadece kendimizi korumak için değil, karşımızdaki kişiyi de koruduğunu bilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"CİZRE ÖZELİNDE ŞAHSEN TAKİPTEYİM"

Cizre ilçesinde vakaların kontrolden çıktığı ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı yönünde çıkan iddiaları da yanıtlayan Koca, "Cizre özelinde, ben şahsen çok yakın takipteyim. İstismar edilme konusunun açık olduğunu düşünerek, sorunun olup olmadığı konusunda yakın takipteyim. Sağlık kuruluşlarımızın da bu anlamda eksiklerini tamamlama noktasında gayret içinde olduğumuzu, sağlık kuruluşlarımızın da ihtiyaçları karşılayamayacak durumda olmadığını söyleyebilirim. Daha yakın birlikteliklerin, sosyal ve kültürel etkinliklerle vaka sayılarının daha da arttığını görüyoruz. Endişe edildiği gibi bir durum yok" diye konuştu.

Bakan Koca, son olarak dezenfektanlar konusunda da vatandaşı uyardı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen ve önerilen ürünlerin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Koca, cilt sorunu olan kimselerin de dezenfektan kullanmaması gerektiğini önerdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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