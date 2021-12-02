Su diye çamaşır suyu içti!

Posta'nın haber ine göre; Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi , hafta sonu Nişantaşı 'nda alışveriş için gittiği mağazada su istedi. Başına gelmeyen kalmadı. Üzerinde etiket olmayan şişenin içinde getirilen sıvıyı su diye içen Hatemi birden fenalaştı.

Hemen hastaneye kaldırılan Hatemi'nin midesi yıkandı, endoskopi çekildi. Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" dedi.