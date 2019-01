Su Altı Dünyasının Kurtarıcı Elleri

AYKUT KARADAĞ - Kesikköprü Barajı'nda dalış eğitimlerini sürdüren Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi, çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra etmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Türkiye'deki kamu kurumları arasında ilk su altı arama kurtarma timini kuran Ankara İtfaiyesi, 1997 yılından bu yana ülkedeki tüm su altı arama kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor.

Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi, şehre 112 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü Baraj Gölü'nde yaz-kış dalış eğitimlerini sürdürüyor.

Ankara İtfaiyesi'nin yetiştirdiği 20'ye yakın ilin su altı arama kurtarma ekibi de bulundukları yerlerde su altı arama ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

"583 olaya müdahale ettik"

Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi olarak tatlı su barajlarında görüş olanağı en iyi durumda bulunan Kesikköprü Barajı'nda peş peşe dalışlar gerçekleştirdiklerini aktaran ekip amiri Mesut Bozkurt, her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Su sıcaklığının 5 derece olduğunu ancak derine indikçe sıcaklığın daha da azaldığını belirten Bozkurt, "Şu anda soğuk su eğitimlerimizi yaptık. Eğitimden ziyade her türlü su ortamına karşı bedenen ve malzeme olarak hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin her noktasında görev aldıklarını ifade eden Bozkurt, "Kamu kuruluşları arasında kurulmuş ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak bugüne kadar Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Muş'a kadar her türlü arama kurtarma faaliyetini gerçekleştirdik. Bugüne kadar 583 olaya müdahale ettik." açıklamasında bulundu.

"Kendimizi test ediyoruz"

Dalgıçlardan Salih Kurumlu ise soğuk suda kendilerini test ettiklerini belirterek, "Su çok soğuk gerçekten. Eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Üşüdük aslına bakarsanız. 5 derecelik suda bu kadar kalmak sıkıntılı. Ekipman, malzeme ve kendimizi test ediyoruz." diye konuştu.

"Onlar, artık eğitmen düzeyinde"

Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin kurucularından ve aynı zamanda su altı fotoğrafçısı olan Tahsin Ceylan da şunları kaydetti:

"Onlar, artık eğitmen düzeyinde arkadaşlar. Bu ekip 1997'de kuruldu. Kuruluşunda görev aldım. Türkiye'nin bu konuda yetişmiş en iyi ekibi diyebiliriz. Her türlü ortamda su altı arama kurtarma yapabilme yeteneğine sahipler. Buzun altı, buzun üstü dünyanın her tarafında her türlü sorumluluğu da alabilirler."

