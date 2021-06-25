BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi
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BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi

BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi.

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi.

Erdek Dalış Kulübü ekipleriyle Kurbağalı mevkisinden tekne ile açılan Ceylan, Tavşan Adası açıklarında yaklaşık 20 metre derinlikteki dalışında müsilaj yoğunluğunu ve canlılara verdiği zararı gözlemledi.

İzlenimlerini AA muhabirine anlatan Ceylan, müsilajla ilgili uzun metrajlı belgesel çalışmasına başladıklarını söyledi.

İlk olarak Erdek'e geldiklerini belirten Ceylan, "İyi şeyler söylemek isterdim ama mümkün değil. Özellikle 10 metrenin altı, korku tüneli, korku filmleri gibi. İyi bir görüntü yakalarken insanlar genelde mutlu olur ama bu sefer içimiz acıdı." dedi.

Ceylan, insanların suyun altını görmedikleri için yaşanan trajedinin farkında olmadığını ifade etti.

Yüzeydeki müsilajın toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, "Ancak dibe çöken ve yayılan tabaka, ekosistemi, faunayı, florayı ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Erdek'te daha önce su altı fotoğraf yarışması yapmıştık. Burada dalışlara gelmiştim. Erdek Dalış Okulu bu konuda her zaman öncü bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki sarı süngerlerden hiç eser yok artık. Hemen hemen hepsinin oksijensiz kalıp çürümüş olduğunu gördük." diye konuştu.

"Dalıştayken bulutların üstünde gidiyormuşuz gibiydik"

Dalışlarda büyük bir trajediye tanık olduklarını aktaran Ceylan, bütün arıtma sistemlerinin rehabilitasyondan geçirildikten sonra denizin eski haline 5-10 yılda ancak gelebileceği görüşünü savundu.

Toplumun kirlilik konusunda duyarlı olması ve bu durumdan ders alması gerektiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Dalıştayken, bulutların üstünde gidiyormuş gibiydik. Tavşan Adası civarındaki bir bölgede hiçbir şey görünmüyor, sadece beyaz beyaz müsilaj tabakaları var. Dipteki canlıların ölmüş olduklarını görmek de çok büyük bir trajedi. Gece dalışında, bir iskorpit balığının, ağzındaki müsilajı atmaya çalıştığı anı kayda aldım. Böyle bir görüntüyü yakalamak inanılmaz bir şey ama aslında yaşamda kalma mücadelesi veriyor. Çünkü yanındaki diğer iskorpit balığı ölmüştü."

BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi
BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi
BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi
BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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BALIKESİR - Su altı belgesel yapımcısı Ceylan müsilajın deniz dibinde neden olduğu tahribatı görüntüledi - Haberler
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