Stso'da Yeni Yönetim Görev Dağılımını Açıkladı

STSO'da ertelenen seçimler bugün gerçekleştirildi. İstifa eden mevcut başkan Osman Yıldırım ve yönetimi seçimlere katılmadı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) 1 Nisan'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri itirazlar üzerine hakim kararı ile iptal edilmiş ve tekrarı için bu güne ertelenmişti. Mevcut başkan Osman Yıldırım ve yönetim kurulu secimler öncesi bir basın açıklaması düzenleyerek istifalarını açıklamıştı.

Bugün gerçekleştirilen seçimlerde 38 oy kullanıldı. Mustafa Eken başkanlığındaki liste oyların tümünü alarak STSO'nun yeni yönetimini oluşturdu. Eken seçimlerden sonra düzenlediği basın açıklamasında, "Ticaret ve Sanayi Odamızda bugün önemli bir seçim yaşanmıştır. Meclis Üyelerimiz Meclis Başkanı ve Divanı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerini seçmek üzere sandık başına giderek, oy kullanmıştır.Eski TSO Başkanı Osman Yıldırım ve diğer Meclis Üyesi arkadaşlarımız istifa ederek, seçimlere katılmamışlardır. Tek liste halinde girdiğimiz bu seçimlerde 38 oyun tamamını alarak Meclis ve Yönetim Kurulumuz belirlenmiştir."dedi.

STSO'nun yeni yönetimin görev dağılımı ise şu şekilde oldu; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Melis Başkanı Çetin Yıldırım, Meclis Başkan Vekilleri; Kuzubey Güler, Burhan Demirkaynak. Divan Katipleri; Bünyamin Yıldırım, Emre Özgü. Yönetim Kurulu Üyeleri; Cengiz Akpolat, Yüksel Aksoy, Savaş Kangal, İdris Ocak, Babür Sardaş, İsmet Ülker, Güngör Güler, Ümit Yerlikaya, Basri Çoban ve Burak Yaray. TOBB Delegeleri; Mustafa Sarılar, Yılmaz Çetin Disiplin Kurulu üyeleri;Musa Emmioğlu, Erol Sarılar, İbrahim Emmioğlu, Göksel Aras, İlhan Ocak, Yurdal Epsileli. - SİVAS