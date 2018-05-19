Stso'da "Ya Gelin ya İstifa Edin" Çağrısı

Tartışmalı STSO seçimleri sonrası gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, toplantıya katılmayan 31 meclis üyesine "ya gelin ya istifa edin" çağrısında bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) geçtiğimiz ay gerçekleştirilen seçimler itiraz üzerine Mayıs ayının ilk haftasına ertelenmiş, kongre öncesi mevcut başkan Osman Yıldırım ve ekibi toplu olarak istifa ettiklerini açıklamıştı.

Tartışmalı seçim sonrası ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. STSO Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda.

Toplantıda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Kudüs'te yaşanan olayları kınadı ve birlik mesajları verdi. Eken konuşmasında, "Dünya gündemini yakından ilgilendiren Amerika Birleşik Devletlerinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararını çok talihsiz buluyoruz. Bu hukuksuz adım, Kudüs'e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam alemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. Ortadoğu'da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz."dedi.

Konuşmasında proje ve hedeflerinden bahseden Eken, toplantıya katılmayan 31 meclis üyesine de seslenip, "Bizim 6 bin 500 üyenin temsil edildiği bu kuruma yakışır davranışlar sergilememiz gerekiyor. Meclis üyelerini yıpratayım derken, Odamızı karalamak, itibarini düşürmek Sivas'a yapılan en büyük kötülük olacaktır. Bu sebepledir ki yeni dönemde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp enerjimizi Sivas'a yapılacak hizmet konusunda birleştirmeliyiz. Seçimlerde kazanan Sivas olmuştur. Bizlerin de en büyük hedefi ve beklentisi Sivas'ın kazanmasıdır. Bu büyük camia, güçlü ekonomi ve güçlü Sivas'ın teminatıdır. Şu an bu toplantıya 38 arkadaşımız katıldı, 31 meclis üyesi katılmadı. Osman Yıldırım ve arkadaşlarının istifasıyla ilgili bizlere gelen bir dilekçe yok. O arkadaşlarımızın da istifa etmesini uygun görmüyoruz. Sivas'ı seviyorlarsa, bizimle birlik beraberlik içinde olmak istiyorlarsa kapımız açık. Bir daha ki meclise bekliyoruz. Gelmeyeceklerse basın önünde yaptıkları açıklamanın gerçekleşmesi için istifa mektuplarını göndermelerini bekliyorum."dedi. - SİVAS