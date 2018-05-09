Stso'da Seçim - Mustafa Eken, Odanın Yeni Başkanı Oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, oda seçiminin yapıldığı gün istifa etti, odanın başkanlığına Mustafa Eken seçildi.

Osman Yıldırım, meclis üyeleriyle STSO'da düzenlendiği basın toplantısında, 1 Nisan 2018'de odanın organ seçimlerinin yapıldığını, 69 meclis üyesinden 41 meclis üyesi ile salt çoğunluğu sağladıklarını hatırlattı.

Sekizinci komiteye listeden giremeyenlerin kura çekmek için itiraz etmelerine rağmen anlamadıkları nedenlerle seçimlerin iptal ettirildiğini ve yeniden seçim yapılmasına karar verildiğini belirten Yıldırım, "6 Mayıs'ta yapılan 8. komite seçimleri sonrasında meclis üyesi sayımız 38 olarak netlik kazanmıştır." dedi.

Yönetim kurulu başkan ve üyelik seçimlerinin bugün yapılmasına karar verildiğini ifade eden Yıldırım, "Dün ve bu gece çirkinlikler yaşanmış, tüccarımıza yakışmayan ahlaksızlıklar, tehditler, şantajlar yapılmıştır." iddiasında bulundu.

Yıldırım, "Bu kişilerle aynı çatı altında bulunmak bile artık bizlere zül olmaktadır." ifadesini kullandı.

Osman Yıldırım, dün geceye kadar kendileriyle beraber olan bazı üyelerin diğer adayın tarafına geçtiğini, bir üyenin otelde alıkonulduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Bunlar neden yapılmıştır. Hepinizin bildiği üzere geçen dönem oda seçimlerine FETÖ terör örgütü direkt müdahale etmiş, bizim dirayetli, dik durmamız sayesinde Ticaret ve Sanayi Odamızı ele geçirememiştir. Aynı FETÖ terör örgütü, intikamını unutmamış, rövanşını almak için en iyi bildikleri işi yapmış, aramıza sinsice sızmışlardır ve bugün odamızı ele geçirme operasyonları devam etmektedir. Geçen seçim döneminde olduğu gibi aynı mekanda, aynı otelde aynı yöntemle bu operasyonlar yönetilmektedir."

"Odadaki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz"

Cumhuriyet savcılarını göreve davet ettiğini dile getiren Yıldırım, "Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan organ seçimlerinin ve 8. komitenin iptal edilmesinin incelenmesini ve bu organizasyonları yapanların, FETÖ terör örgütü talimatıyla yaptıklarını kamuoyuna bildiriyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Kimliksiz, kişiliksiz, iradesiz ve ilkesiz bu Truva atlarıyla aynı çatı altında bulunmaktan utanmamız nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm görevlerimizden yedeklerimizle birlikte istifa ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası defterini arkadaşlarıyla kapattığını sözlerine ekledi.

Yeni başkan Eken oldu

Öte yandan, bugün tek listeyle gidilen oda seçimlerinde STSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Eken, Meclis Başkanlığına Çetin Yıldırım seçildi.

Seçimin ardından STSO'da açıklamalarda bulunan Eken, desteklerini esirgemeyen tüm üyelere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde 31 meclis üyesiyle istifalarını açıklayan eski STSO Başkanımız Osman Yıldırım'ın iddialarını kabul etmiyoruz. Meclis üyelerimiz emir almadan, özgür iradesiyle kime oy vereceğini iyi bilmektedir. Kendi safını belirleyememiş olanların, iş adamları üzerinde kurgulamaya çalıştıkları FETÖ iddiaları tamamen asılsızdır. Çamur at izi kalsın mantığı sandığa yansımamıştır. Bizler üyelerimizin desteğiyle seçimlerimizi kazandık. İftiralarla, dedikodularla uğraşmayacağız. İşimize bakacağız."

Eken, haklarında çeşitli iddialarda bulunulan iş adamlarının Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Otelde alıkonulduğu iddia edilen iş adamı Hasan Tuztaş da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, Yıldırım'a oy vereceği yönünde bir vaatte bulunmadığını söyledi.