Strong Türkiye ne demek? Strong Turkey Türkçe çevirisi! Strong ne demek?
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları kapsamında sosyal medyada da gündem oluşturuluyor. Twitter'da ve Instagram'da dün başlatılan Global Call ve Help Turkey etiketlerinin ardından açıklamalar yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına Strong Türkiye yazmasının ardından Strong Türkiye ne demek? Strong Turkey Türkçe çevirisi! başlıkları aratıldı. Strong Türkiye nedir? Strong Türkiye ne demek? Strong Türkiye Türkçe çevirisi!
Strong Türkiye ne demek? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yangınlara dair içeriklerin bulunduğu Strong Türkiye nedir? Strong Türkiye ne demek? Strong Türkiye Türkçe çevirisi! Twitter'da Fahrettin Altun'un yazdığı Strong Türkiye ne anlama gelmekte?
STRONG TÜRKİYE NE DEMEK?
Strong'un Türkçe karşılığı güçlü demektir.
Küresel çapta yardım istenmesine gerek olmadığının altını çizen İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Strong Türkiye etiketini açan isimlerden oldu.
Strong Turkey, Güçlü Türkiye anlamına gelir.