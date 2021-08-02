Strong Türkiye ne demek? Strong Turkey Türkçe çevirisi! Strong ne demek?

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları kapsamında sosyal medyada da gündem oluşturuluyor. Twitter'da ve Instagram'da dün başlatılan Global Call ve Help Turkey etiketlerinin ardından açıklamalar yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına Strong Türkiye yazmasının ardından Strong Türkiye ne demek? Strong Turkey Türkçe çevirisi! başlıkları aratıldı. Strong Türkiye nedir? Strong Türkiye ne demek? Strong Türkiye Türkçe çevirisi!