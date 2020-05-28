Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!
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Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!

Aksiyon ve macera türünün sevilen yapımlarından biri olan Stratton hakkında sinema severlerin merak ettiği bilgiler haberimizde. Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!

Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!
28.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:12

Güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitleyen sinema filmi Stratton tüm dünyada beğenilerek izlendi. Strattonfilmi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Stratton filmi oyuncuları ve yapımcıları hakkında merak edilenler. Stratton film hikayesi haberimizde.

STRATTON FİLM KONUSU NEDİR?

M16 ajanı olan John Stratton, ölümcül kimyasal silahların çalınmasını önlemek için meslektaşı Marty ile birlikte İran'a gönderilir. Ancak görev sırasında beklenmedik durumlar meydana gelir ve bu sırada Marty ağır bir şekilde yaralanır. Yaşananların ardından M16'daki üstleri tarafından geri çağırılan Stratton, öldüğü düşünülen eski Sovyet operatörü Barovsky'nin hayatta olduğunu ve çalınan kimyasal silahları kullanarak eski patronlarından intikam almayı planladığını öğrenir. Stratton, Barovsky'yi durdurmak için zaman karşı yarışır.

Stratton film konusu nedir? Stratton film künyesi nedir? Stratton film oyuncuları kimler? Aksiyon ve macera filmi Stratton hakkında merak edilenler!
STRATTON

STRATTON FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Dominic Cooper

Tyler Hoechlin

Thomas Kretschmann

Tom Felton

Austin Stowell

Gemma Chan

Connie Nielsen

Derek Jacobi

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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