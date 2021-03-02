Stop Loss nedir, nasıl yapılır? Stop Loss hangi bankalarda var?

Stop Loss nedir, nasıl yapılır? Stop Loss hangi bankalarda var? Stop loss order Türkçe'de zarar durdurma emri demektir genellikle zarar durdurma olarak kullanılır. Zarar durdurma emri bir menkul kıymeti, fiyatının önceden belirlenen bir düzeye geldiğinde satmak üzere aracıya iletilmiş bir emirdir. Genellikle uzun pozisyonlarla ilişkilendirilir.

STOP LOSS NEDİR?

Stop loss order Türkçe'de zarar durdurma emri demektir genellikle zarar durdurma olarak kullanılır. Zarar durdurma emri bir menkul kıymeti, fiyatının önceden belirlenen bir düzeye geldiğinde satmak üzere aracıya iletilmiş bir emirdir. Genellikle uzun pozisyonlarla ilişkilendirilir. Uzun pozisyondaki bir yatırımcı bir menkul kıymete yatırım yapmış ve elinde tutmaktadır.

Fiyatın belirli bir düzeye düşmesi durumunda stop loss devreye girecek ve ilgili menkul kıymet satılarak pozisyon kapatılacaktır. Benzer şekilde stop loss kısa pozisyon için de kullanılabilir. Kısa pozisyon taşıyan bir yatırımcı ilgili menkul kıymetin fiyatının düşmesi sayesinde kazanacaktır. Ancak menkulün fiyatı yükselirse de kaybedeceğinden fiyatın belirli bir düzeye ulaşması durumunda zararının durdurmak için stop loss emri verebilir.

Stop-loss Yatırımcıyı Korur mu?

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Stop loss emri vermek her zaman yatırımcıyı korumaz. Zira emir verilen düzeyde işlem gerçekleşmeyebilir. Sert fiyat hareketlerinde veya boşluklu açılışlarda istenilen fiyatta hiç işlem olmayabilir. Bu durumda stop loss yatırımcıyı korumayacaktır. 2015 yılındaki İsviçre Frankı'nın sert hareketinde kaldıraçlı işlemler yapan birçok yatırımcı yatırımlarının bir günde kaybederken, yabancı aracı kurumlardan da batanlar olmuştur.

Stop loss emri nereye konmalıdır?

Stop loss dendiğinde en önemli soru budur. Genellike bu soruya verilen cevaplar "bu size kalmıştır, siz kendi riskinize göre ayarlayın vs" şeklinde olup yatırımcıya bir fayda sağlamamaktadır. Geçerli yöntemlerden bir tanesi ATR yani Average True Range değerine bakılarak bir düzey belirlemektir. Bu sayede hangi peryotta bakılıyorsa o peryota ait ATR hesaplanabilir. Örneğin 10 dakikalık grafik ile çalışıyorsanız 10 dakikalık grafiğe ait ATR'yi, eğer saatlik grafikle çalışıyorsanız saatlik ATR'yi kullanmalısınız.

Stop-loss Türleri

Stop loss sabit bir seviye olmak zorunda değildir. İz süren stop loss kullanmak daha etkili bir risk yönetimi olabilir. İz süren stop loss önceden belirli bir nokta değlidir. Mevcut fiyata göre olan bir uzaklığı gösterir. Örneğin uzun bir pozisyonda 50 pips'lik bir iz süren stop loss uyguluyor olalım. Fiyat şu anda 4,0150 olsun. Eğer fiyat 4,0100'e düşecek olursa stop loss devreye girecek ve pozisyon kapanacaktır. Ancak fiyat 4,0150'den 4,040'e çıkmış olsun. Bu durumda fiyatlar düşmeye başladığında 4,0350 seviyesinde stop loss devereye girecektir. Eğer sabit stop loss kullanıyor olsaydık fiyatın 4,01'e kadar düşmesi beklenecekti.