STK ve sağlık çalışanlardan darp edilen sağlık personeline destek

AĞRI (İHA) - Ağrı'da hasta yakını tarafından darp edilen sağlık personeli Ömer Söylemez'e destek vermek isteyen STK temsilcileri ve sağlıkçılar, bir araya geldi.

Haki-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şubesi üyeleri ve sağlık çalışanları, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darp edilen sağlık personeli Ömer Söylemez'e destek olmak için Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin yakından bildiği üzere geçtiğimiz hafta biz sağlık çalışanlarını derinden üzen bir olay yaşadık. Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Sendikamız sağlık çalışanı arkadaşımız Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darp edilerek, sağlıkta şiddet olayları arşivine kara leke olarak düşen görüntüler oluşturulmuştur. Randevusu olmadığı halde hastasını muayene ettirmek isteyen bir saldırgan hasta yakını, mesai arkadaşımızla tartışmış, daha sonra sinsice arkadan yaklaşarak elindeki cisim ile vurmaya başlamış ve arkadaşımız Ömer Söylemez'i kanlar içinde bırakmıştır. Güvenlik görevlileri ve diğer hasta yakınlarının müdahale etmesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda üyemiz Ömer Söylemez darp raporu alarak saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Olay sırasında ve sonrasında Hastane yönetimimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Sağlıkta şiddet haberler i her ne kadar toplum ve yetkililer tarafından kanıksanmış olsa da, meydana gelen her bir olay bizlerin hafızasında yer etmekte, acımıza acı katmakta, öfkemizi biraz daha kabartmaktadır. Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanlığı ve Yönetimi olarak, Öncelikle arkadaşımıza çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın güvenlik boyutu ile ilgili işlemler sürerken Sendika olarak da başlattığımız hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu vandallığa imza atanın en ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerine yer verildi. - AĞRI