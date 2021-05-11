STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
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STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor

STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Sendikal Danışma Komitesi Başkanı Sedat Gültekin, Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmaz ile beraberindeki heyetle Filistin ve Kudüs'e destek açıklamasında bulunarak İsrail'e sert tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Sendikal Danışma Komitesi Başkanı Sedat Gültekin, Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmaz ile beraberindeki heyetle Filistin ve Kudüs'e destek açıklamasında bulunarak İsrail'e sert tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in son günlerde artan şiddetli eylemleri ve ölümle sonuçlanan saldırılarına bir tepkide Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Sendikal Danışma Komitesi Başkanı Sedat Gültekin, Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmaz ile beraberindeki heyetten geldi. Sendika adına basın açıklamasını okuyan Aküzüm, terör devleti İsrail tarafından Kudüs şehrini ve Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'yı kendi himayesine almaya çalışması Müslümanlar tarafından ziyaret edilemez ve ibadet yapılamaz hale getirme çalışmasını en sert şekilde kınadıklarını ve hiçbir zaman bu tür girişimleri kabul etmeyeceklerini belirtmek istediklerini söyledi. Aküzüm, "Tüm kalbimizle, dualarımızla ve gerektiği takdirde bedenimizle Filistin halkının, Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın yanında yer alacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sorunun çözümü noktasındaki vermiş olduğu çabaların takdire şayan olduğunu İslam ülkelerinin harekete geçirilmesi ve bir an önce Filistin toprakları üzerindeki İsrail tarafından yapılan terör faaliyetlerinin durdurulması, her türlü tedbirin alınması kaçınılmaz olmuştur. İsrail'in bir an önce sivillere yönelik saldırılarını bırakmasını ve işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmesini bekliyor ve bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Mescidi Aksa kırmızı çizgimizdir. Mescidi Aksa vazgeçilmezimizdir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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