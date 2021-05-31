STK'lerden "Cebeci Stadyumu yıkılmasın" talebi
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STK'lerden "Cebeci Stadyumu yıkılmasın" talebi

STK'lerden 'Cebeci Stadyumu yıkılmasın' talebi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası temsilcilerinden oluşan grup Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkılmamasını istedi.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası temsilcilerinden oluşan grup Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkılmamasını istedi.

Stadyum önünde toplanan ve ellerinde "Cebeci Stadyumu Yıkılamaz" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, stadyumun tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cebeci semtinin açık alan ve spor alanı ihtiyacını karşılayan yerin spor faaliyetlerinin yanı sıra panayırlara ve açık hava sinemasına da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Topçu, "Stadyum, bir hafıza mekanı olarak sadece sporcuların yetişmesine imkan sağlamakla kalmamış, şehrin kültürel yaşamının da önemli bir parçası halini almıştır." diye konuştu.

Stadyumun yerine zaman içerisinde AVM, lüks konut ve otopark yapılmak istendiğini dile getiren Topçu, söz konusu alana millet bahçesi yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Topçu, Cebeci Stadyumu'nun planlama ve koruma çalışmalarıyla geliştirilerek halkın kullanımına açılmasını istedi.

Açıklamanın ardından sloganlar atan grup üyeleri daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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