Stk İzleme Platformundan Vali Erin'e Tebrik Ziyareti

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.



Platform üyelerini makamında kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının devletiyle birlikte planlı, programlı çalışmasının önemine değinen Vali Erin, platform üyelerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA