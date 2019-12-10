Stevie Ödülleri için başvurular 22 Ocak'a uzatıldı

10.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:32

İlk kez düzenlenecek olan MENA Stevie Ödülleri için başvuru süresi 22 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı. Türkiye dahil 17 ülkeden proje başvurularını kabul eden yeni ödül programının kazananları 22 Mart 2020 Pazar günü düzenlenecek törenle açıklanacak.



Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri, Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle düzenlediği 'MENA Stevie Ödülleri' için başvuru süresini, 22 Ocak 2020'ye kadar uzattı. Türkiye dahil 17 ülkede faaliyet gösteren kuruluşlar ödül programına ücretsiz olarak başvuruda bulunabilirken, aday gösterilecek projelerin 1 Temmuz 2018'ten sonra gerçekleştirilmiş olması bekleniyor. Dünya genelinden 100'den fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek başvurular arasından 'Grand Stevie' kazananlar 22 Mart 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.



Başvurulardan ücret alınmıyor



MENA Stevie Ödülleri'ne büyüklük kısıtı olmadan tüm şirketler ile sivil toplum kuruluşları, İngilizce veya Arapça olarak başvuru yapabiliyor. Başvuru sayısında sınırlama getirmeyen ödül programına ücretsiz olarak başvuruda bulunabiliyor. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie kazanan kuruluşlar ise yalnızca kategori bazında bir ücret ödeyecek. Geçtiğimiz yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde ASDA'A BCW, Türkiye'den CarrefourSA, Katar'dan DHL Express, Kuveyt'ten Gulf Bank ve Umman'da Ooredoo olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden onlarca şirket Stevie Ödülü almaya hak kazandı.



MENA Stevie Ödülleri başvuru kategorileri



Her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru alan Stevie Ödülleri, ilk kez düzenlenecek MENA Stevie Ödülleri kapsamında aday projeler 9 ana ödül kategorisi olmak üzere 200'den fazla alt kategoride değerlendirilecek.



Başvuru kabul edilecek ana kategoriler ise şöyle:



Web Sitesi, Mobil Uygulama, Faaliyet Raporu ve Etkinlik Ödülleri



Yönetim Ödülleri



Şirket/ Organizasyon Ödülleri



Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Ödülleri



Müşteri Hizmet Ödülleri



İnsan Kaynakları Ödülleri



Pazarlama Ödülleri



Yeni Ürün ve Ürün Yönetimi Ödülleri



Teknoloji Ödülleri - İSTANBUL

Kaynak: İHA