Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar? Steroid Zararları ve Yan Etkileri

Steroid bir hormonun genel ismidir.

Steroid bir hormonun genel ismidir. Steroid yani diğer ismiyle kortizonun insan vücudunda ifa ettiği çok önemli görevleri vardır.

Steroid Nedir ve Ne İşe Yarar?

Steroid, insan vücudunda üretilmekte olan bir hormona verilen genel biri isimdir. Diğer söyleyişle kortizondur. Steroid hormonunun çok büyük önemi vardır. Bu hormonun etkisi ve kontrol edici niteliği onu bu denli yaşamsal bir noktaya taşıyor.

Steroid ya da kortizon hormonunun çeşitli sebeplerle eksikliği şu sonuçlara yol açabilir:

Kortizon yani steroid hormonunun eksikliği halsizlik ve yorgunluğa yol açar.

Steroid eksikliği hastada tansiyon sorunlarına neden olur.

Steroid hormonunun eksikliği büyüme ve gelişme problemlerine yol açar.

Sterodun eksikliği vücutta başta cilt olmak üzere bütün sistemleri ağır derecede olumsuz etkiler.

Steroid, vücutta üretilen bir hormonun genel adıdır. Fakat günümüzde steroid sentetik olarak üretilebilmektedir Tedavi amaçlı olarak da yaygın biçimde kullanılmaktadır. steroidin kullanıldığı alanlar ve hastalıklar ise başlıca şunlardır:

Steroidler, çok güçlü iltihap önleyici ilaçlardır. Fakat bu iltihap bilinen mikrobik iltihap değildir ve asla karıştırılmamalıdır.

Steroidler romatizma tedavisinde kullanılır. Hızlı etkisi ve hastayı rahatlatıcı yönü ile pek tercih edilir ve tedavi programına alınır.

Artrit diğer bir anlatımla eklem şişliklerinde de steroidler kullanılır. Yalnız burada da enfeksiyona bağlı şişlik olmamasına dikkat edilmelidir.

Steroidler gut hastalığında da sıklıkla kullanılır.

Behçet hastalığı sterodlerin kullanıldığı başka bir hastalık çeşididir.

Steroid Romatoid artrit tedavisinde de tercih edilir.

Steroid ( kortizon ) bu işi iyi bilen ehil doktorun elinde hastasına şifa olur fakat çok dikkatle uygulanması gereken bir ilaç olduğu da unutulmamalıdır.

Steroid Zararları ve Yan Etkileri

Her ne kadar kortizon ( steroid) yaygın biçimde kullanılsa ve tedavi programlarına alınsa da yan etkileri ve zararları da bulunmaktadır.

Eğer steroid yanlışlıkla mikrobik iltihap halinde kullanılırsa çok zarar verici sonuçlar doğurabilir. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olunması gerekir.

Steroid ilaç verilen hastanın bu ilacı kullanırken iradesine maksimum düzeyde hakim olması gerekmektedir. Kattiyyen tuz tüketmemesi gerekir. Bunlar arasında çerez, hazır paketli gıdalar, meyve suları, cips ve turşu gibi besinler yer alır.

Kortizon ilacı tedavisi sırasında asla tuzlu tüketilmemesi gibi yağlı gıdalar da tüketilmemelidir. Buna dikkat edilmezse bir müddet sonra tüm vücutta sivilcelenme artacaktır

Steroid ilaç tedavisi gören hastanın düzenli yürüyüş yapması gerekir. Böylelikle kan şekeri dengelenmiş olur.

Steroid ilaç tedavisinde kilo kontrol altında tutulmalıdır. Gerekirse bir diyetisyene başvurulmalıdır.

Steroidin yan etkileri ağırdır. Hastanın aile geçmişinde hipertansiyon ve diyabet varsa acilen göbek çevresini eritmesi önerilir.

Steroid kullanan hastanın düzenli aralıklarla tansiyon ve kan şekeri ölçümünü takip etmesi şarttır.

Steroid kullanılırken ortaya çıkan bazı yan etkiler vardır. Bunlar bilinmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır:

Steroid tedavisi gören kişilerde vücut yırtıkları oluşabilmektedir.

Steroid kullanan hastada daha önce olmayan bazı garip ve henüz başlamış olan kalça ve diz ağrıları ortaya çıkarsa hemen bunların hekime bildirilmesi gerekir.

Steroid kullanan kişi görmede sorun, görmede bulanıklık yaşarsa derhal sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu şekilde davranırsa hasat olası katarakt ya da kemikte dolaşım bozukluğu gibi problemlerin erken teşhis ve tedavisi mümkün olabilir. Her durumda steroid kullanan hastaların sağlık kuruluşu ve hekimleri ile sıkı iletişim ve işbirliği içerisinde olmaları bir zorunluluktur.

Kaynak: Hürriyet