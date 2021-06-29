Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2021 Steam indirimli oyunları listesi!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in bu yılki yaz indirimleri için 24 Haziran günü başladı. Steam'de yapılan indirim etkinliğini heyecan ile takip eden milyonlarca oyunsever yüzde 70 ve 80'lere dayanan indirimlerden yararlanma şansını elde etti. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam indirimli oyunlar listesi! Steam en çok satan indirimli oyunlar 2021!

Dünya çapında ve ülkemizde milyonlarca aktif üyeye sahip dijital oyun platformu Steam, büyük yaz indirim etkinliğini 24 Haziran günü başlattı. Birçok popüler oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam'in, yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Hangi popüler oyunlar Steam'in yaz indirim etkiliğinde yer alıyor? İnceleyelim...

2021 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam Database raporuna göre, 24 Haziran günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayan Steam yaz indirimleri, yaklaşık iki hafta boyunca sürecek ve 8 Temmuz tarihinde son bulacak. Steam yaz indirimleriden faydalanmanızı ve bu müthiş fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

2021 STEAM İNDİRİMLİ YAZ OYUNLAR LİSTESİ

1 – Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)

Normal Fiyat: 87,00 TL

İndirimli Fiyat: 43,50 TL

2 – Devour

Normal Fiyat: 10,50 TL

İndirimli Fiyat: 8,40 TL

3 – Raft

Normal Fiyat: 31,00 TL

İndirimli Fiyat: 20,77 TL

4 – Rust

Normal Fiyat: 127,00 TL

İndirimli Fiyat: 63,50 TL

5 – Dying Light

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 20,39 TL

6 – Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Normal Fiyat: 169 TL

İndirimli Fiyat: 77,33 TL

7 – The Witcher 3

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 11,99 TL

8 – Mortal Kombat 11

Normal Fiyat: 102,00 TL

İndirimli Fiyat: 51,00 TL

9 – Battlefield V

Normal Fiyat: 149,99 TL

İndirimli Fiyat: 104,99 TL

10 – Football Manager 2021

Normal fiyat: 299,00 TL

İndirimli fiyat: 149,50 TL

STEAM EN ÇOK SATAN İNDİRİMLİ OYUNLAR 2021

Popüler oyun platformu Steam'de en çok satan indirimler oyunlar listelendi. Cyberpunk 2077, Hades ve Playerunknown's Battlegrounds gibi oyunlar büyük yaz indirim etkinliğine dahil oldu.

Steam'de en çok satan indirimli oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.