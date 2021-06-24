Steam yaz indirimlerinde alınabilecek oyunlar! Steam yaz indirimleri başlıyor! İşte, Steam yaz indirimleri oyunları!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in bu yılki yaz indirimleri tarihi belli oldu. Milyonlarca oyunsever, Steam'de yapılacak indirim etkinliğini heyecan ile bekliyor. Yüzde 70-80'lere varan dev Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimine giren oyunlar belli oldu mu? İşte detaylar!

Steam yaz indirimlerinde indirime giren oyunlar henüz açıklanmadı. Ancak popüler oyunların yanı sıra oyun arayanlar için bazı önerileri sizler için derledik. Dünya çapında ve ülkemizde milyonlarca aktif üyeye sahip dijital oyun platformu Steam, büyük yaz indirim etkinliğini başlatıyor. Birçok popüler oyunda indirim gerçekleştirecek Steam'de yaz indirimleri başlama tarihi belli oldu. Peki, hangi oyunlar 2021 Steam yaz indirimlerine dahil olacak. İşte, oyunseverlerin merak ettiği tüm detaylar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği sorunun cevabı sonunda gün yüzüne çıktı. Steam Database göre, yeni indirim dönemi 24 Haziran günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. yaklaşık iki hafta boyunca sürecek olan indirim etkinliği 8 Temmuz tarihinde son bulacak.

STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİREN OYUNLAR HANGİLERİ?

Steam Database tarafından aktarılan bilgiye göre, yaz indirimi etkinliği 24 Haziran itibarıyla başlıyor. Bu yılki indirimlerin hangi oyunlarda gerçekleşeceği merak konusu. Paylaşılan verilere göre oyun temasının "cinayet gizemi" olacağı ve ağırlı olarak bu tarz oyunların indirime gireceği belirtildi.

Valve, Steam'de başlattığı bu yaz indirim döneminde oyunseverleri sevindirecek yeni sürprizlere imza atacağı düşünülüyor.