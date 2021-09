Steam Oyunları Eski Sürüme Döndürmeyi Engelleyebilir

Oyun devi Steam, oyunları eski sürüme döndürme işlemini engelleyebilir. Değişiklik geçtiğimiz gün yayımlanan Steam beta sürümünde fark edildi.

PC platformundaki en büyük dijital oyun mağazası, büyük rakamlarla ölçülen oyun mağazasını genişletmeye her geçen gün devam ediyor. Sunucularında milyonlarca dosya barındıran platform, oyunların en güncel sürümlerini kullanıcıya ulaştırırken; önceki versiyonları da kullanıma açık tutuyor. Fakat beta sürecindeki son Steam sürümünde yapımların eski sürümlerinin indirilemediği öğrenildi. Oyuncuların şimdiden şikayet etmesine sebep olan bu yenilikten sonra oyunların sadece en güncel sürümleri oynanabilir olacak.

Oyun Modlarında Problem Yaşanabilir

Bir oyunun önceki sürümlerine dönmek ise çeşitli avantajlara sahip. Yeni güncellemelerde yaşanan problemler oyun deneyimini baltalayabiliyor. ya da belli bir versiyonda oynamaya alışmış olan oyuncular favori versiyonlarında devam etmek istiyor. Diğer yandan oyundaki içerikleri değiştiren bazı oyun modları da sadece belirli sürümlerde işlevsel kalıyor. Bu tür sebeplerden dolayı Steam kullanıcıları eski sürüme dönme seçeneğinin kaldırılması taraftarı değil.

Yeni güncellemenin bu özelliğini fark eden kişi ise SteamDB'den Pavel Djundik oldu. Eylül ayında yayımlanan beta yapımların önceki versiyonlarını kullanma şansını tamamen imkansız hale getiriyor. 23 Eylül tarihinde teste açılan yeni Steam sürümü, platformun sunucularında yer alan eski sürümlerini erişime kapatacak. Elbette bu SteamDB gibi birçok sitenin sunduğu hizmetin de ayağını bükecek. Bu tür siteler oyunların Manifest ID verilen kimliksel dosyalarını takip ederek veriler sunuyor. Fakat yeni beta eğer kesin olarak yayımlanırsa bu sitelerin vereceği bilgiler de büyük oranda kısıtlanmış olacak.

Değişiklik beta sürümlerine ya da test amaçlı yayımlanan versiyonlarda negatif bir etkiye sahip olmayacak. Fakat güncelleme en çok sürüm arşivcilerini, mod yapımcılarını ya da önceki sürümlerde oynamak isteyen oyuncuları etkileyecek. Geliştiriciler ise Steam'in sunucularında depolanan eski versiyonlara tam erişim hakkına sahip olacak. Diğer yandan geliştiricilerin eski sürümleri Steam harici platformlar üzerinden yayımlama şansı bulunuyor. Elbette bu platformun bugüne kadar sunduğu kolaylıkla yarışamayacak.

Steam oyunları eski sürüme döndürme yöntemini engellemesi halinde yüzbinlerce oyuncuyu kızdıracaktır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

