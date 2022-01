Steam istek listesine en çok eklenen oyunlar açıklandı

Steam'de piyasaya çıkması beklenen oyunlar veya indirime girmesi beklenen oyunlar genellikle istek listesine eklenmektedir. Steam'de kullanıcıların istek listelerine eklediği ilk 10 oyun açıklandı.

Souls benzeri oyun ve Steam'in en çok istek listesine giren oyunların başında yer alan Elden Ring, on oyun üzerinden ilk sırada yer almaktadır. Steam'in istek listesine en çok eklenen oyunların listesi şu şekildedir:

Elden Ring Dying Light 2 Party Animals Hollow Knight: Silksong God Of War The Day Before Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 S.T.A.L.K.E.R 2 Starfield Frostpunk 2

Elden Ring275,721 ile Steam istek listesinde ilk sırada yer alırken hemen arkasında bulunan Dying Light 2'nin ise251,594 takipçisi bulunmaktadır.

