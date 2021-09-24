Steam indirimli oyunlar! Total War Warhammer, Troy, Yakuza 2'nin yayıncısı Sega Discovery'nin oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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Steam indirimli oyunlar! Total War Warhammer, Troy, Yakuza 2'nin yayıncısı Sega Discovery'nin oyunları Steam'de indirime girdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam indirimli oyunlar! Total War Warhammer, Troy, Yakuza 2'nin yayıncısı Sega Discovery'nin oyunları Steam'de indirime girdi

AMPLITUDE Studios'un geliştirdiği Endless Legend Definitive Edition, Total War, Yakuza 2 gibi daha fazla oyunun yayıncılığını yapan SEGA Discovery oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Sega Discovery yer alıyor. Steam'de Sega Discovery'nin yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Sega Discovery indirimi 30 Eylül'de sona eriyor.

Sega Corporation, Japonya merkezli birçok uluslu video oyunu geliştirme ve yayımlama şirketidir. Şirket, 3 Haziran 1960 tarihinde kurulmuş olup ağırlıklı olarak video oyunları ve arcade oyun makineleri üretmektedir

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız. Daha fazla Sega oyunlarına ulaşmak için ise buraya tıklayınız.

Steam indirimli oyunlar! Total War Warhammer, Troy, Yakuza 2'nin yayıncısı Sega Discovery'nin oyunları Steam'de indirime girdi

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İNDİRİME GİREN BAŞLICA SEGA OYUNLARI

  • Total War Warhammer Collection – 176,85 TL
  • Endless Legend Definitive Edition – 46,84 TL
  • Total War Warhammer II – 71,40 TL
  • A Total War Saga: Troy – 224,25 TL
  • A Total War Saga: Troy Mythic Edition – 309,80 TL
  • A Total War Saga: Troy: Heroic Edition – 302,77 TL
  • Yakuza Like a Dragon – 259,35 TL
  • Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster – 267,33 TL

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Steam indirimli oyunlar! Total War Warhammer, Troy, Yakuza 2'nin yayıncısı Sega Discovery'nin oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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