Steam Deck FPS kare hızı tartışma yarattı! Steam Deck, 60 FPS oyun oynatacak mı?

Valve'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni el cihazı Steam Deck, FPS tartışmaları ile gündeme geldi. Steam Deck için açıklanan 30 FPS kare hızı tartışma konusu oldu. Steam Deck, 60 FPS oyun oynatacak mı? Valve Steam Deck özellikleri!

Valve tarafından yakın zamanda tanıtılan Steam'in yeni konsolu Steam Deck kısa sürede gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Valve'ın duyurduğu konsolu inceleyen IGN, cihazın 30 FPS oynanışını hedeflediğini açıklaması, birçok kullanıcı hayal kırıklığına uğrattı.

Griffais IGN ile yaptığı bir röportajda, "Konsol şimdiye kadar oldukça iyi görünüyor, bence bu yıl yayınlanan bütün oyunlar konsolda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Farklı platformlarda yüksek kare hızlarına ve yüksek çözünürlüklere değer veren oyuncular için oyunların 800p, 30hz hedefimize gerçekten iyi bir şekilde ölçekleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

STEAM DECK FPS SINIRI ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Ancak Valve'den Pierre-Loup Griffais konu hakkındaki görüşünü Twitter üzerinden duyurdu. Griffais Twitter gönderisinde, 30 FPS oynanış hedefinin Steam Deck performansı için bir sorun yaratmadığını dile getirdi. Diğer yandan cihazın bir ömrünün sağlığı için bu sırının bulunduğunu belirten Griffais, cihazın FPS kilit moduna sahip olacağı ve bu seçeneğin isteğe bağlı olarak özelleştirilebileceğini de aktardı.

IGN röportajından yola çıkacak olursak, 30 FPS'le sınırlı kalacağı duyurulan Steam Deck'in paylaşılan yeni gönderiyle 60 FPS oynanış imkanı sunacağı anlaşılıyor.

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, 7 inç 1280x800 piksek dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan Valve, kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor. Ayrıca konsol, SteamOS işletim sistemini kullanacak. Steam OS 3.0 versiyonunu kullanacak olan Steam Deck'in özellikleri şu şekilde;

İşlemci: AMD APU Zen 2 2,4 - 3,5 GHz

Ekran Kartı: AMD APU 8 RDNA 1.0 - 1,6 GHz

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB eMMC - 256 GB NVME SSD - 512 GB yüksek hızlı NVME SSD

Ekran: 1280x800 60 Hz Dokunmatik LCD

Pil: 40 WHr (Tam olarak kaç mAh olduğu açıklanmadı)

Steam Deck'in resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Valve'ın yeni taşınabilir konsolu, dokunmatik ekran, analog tuşlar, dokunmatik yüzeyler, kontrolcüler ve hatta klavye fare bile destekleyecek.

Tanıtılan bu özelliklere bakıldığında Steam Deck, potansiyel rakibi Nintendo Switch'ten çok daha yüksek bir performans sağlayacak gibi görünüyor.