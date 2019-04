Star Wars: The Rise of Skywalker Filminden İlk Fragman Geldi!

Merakla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı yayınlandı! Star Wars Celebration kapsamında izleyiciyle buluşacak olan Star Wars Episode IX filminde kimler oynuyor?

STAR WARS SERİSİNİN SON FİLMİNDE HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

J.J. Abrams yönettiği"Star Wars: The Rise of Skywalker" ın fragmanı yayınlandı. Orijinal kadrosuyla son olarak Star Wars: The Last Jedi bölümüyle sinemalarda gösterime sunulan filmde; Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson gibi isimler yer alacak.

Heyecanla beklenen Star Wars'un dokuzuncu filminde ise Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie ekibe yeni katılan isimler olurken, serinin ilk üçlemesinde bulunan Billy Dee Williams'da Star Wars: The Rise of Skywalker da yer alacak.

STAR WARS: THE RİSE OF SKYWALKER TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star Wars serisinin spin-off projesi,Disney+ platformunda gösterilmesi planlanıyor. Pedro Pascal'ın yer alacağı The Mandalorian dizisi de spin-off projelerinden biri.Diğer çalışma da Rogue One: A Star Wars Story filminin başrol oyuncusu Diego Luna'nın Cassian Andor karakterini anlatan dizi olacağı öne sürüldü. Disney CEO'su Bob Iger, Star Wars: The Rise of Skywalker'ın ardından Star Wars filmlerine ara verileceğini açıkladı. Star Wars: The Rise of Skywalker Türkiye'de ise 20 Aralık 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.