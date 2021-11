Star Wars: Old Republic'ten 4K sinematik fragman yayınlandı

BioWare'in MMO'sundan on yıl öce, Darth Malgus'un ortağı Eleena Daru ve Shae Vizla adlı bir Mandalorian ödül avcısının yardımıyla Jedi Tapınağı'na saldıran Sith gücüne liderlik ettiğini gösteriyor. Bu savaşın sonucu, oyun başlarken kaynamaya başlayan kaynayan soğuk savaştır.

Swtheoldrepublic YouTube hesabından paylaşılan Star Wars Old Republic sinematik fragmanında, etkileyici dövüş koreografisi hareket yakalama üzerine kurulu Blur Studios'un eseriydi. The Deceived fragmanı ilk olarak 1 Haziran 2009'da MMO behemoth World of Warcraft'ı ele almaya hazırlanan Star Wars The Old Republic'in yaklaşan lansmanını heyecanlandırmak amacıyla yayınlandı.

10 yıl sonra Star Wars Old Republic hala devam ediyor ve Legacy of the Sith adında yeni bir genişleme alıyor.

Birkaç gün önce yayınlanan sinematik videoda, SWTOR'a dair hikayesini anlatmaktadır.

STAR WARS OLD REPUBLIC 4K FRAGMANI

