Vin Diesel, Star Wars Battlefront 2'ye dahil oldu!
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Vin Diesel, Star Wars Battlefront 2'ye dahil oldu!

Vin Diesel, Star Wars Battlefront 2'ye dahil oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Star Wars Battlefront 2 modu, Darth Maul'u, Hızlı ve Öfkeli film serisinden tanınan yıldız oyuncu Vin Diesel ile değiştiriyor. İşte detaylar!

Yeni ve eğlenceli bir Star Wars Battlefront 2 modu, Darth Maul'u Hızlı ve Öfkeli film serisinin baş karakteri Dom Toretto ile değiştiriyor. F9: The Fast Saga'nın bu ayın başlarında vizyona girmesinden bu yana Dominic Toretto'nun aile sevgisi sosyal medyada eğlenceli bir mem haline geldi.

Birkaç gün önce Reddit kullanıcısı RyZe26, Star Wars Battlefront 2 modunun eğlenceli bir videosunu yayınladı. İçinde, Darth Maul'un imzalı siyah atletiyle birlikte Sith'in ikonik çift bıçaklı Işın Kılıcı'nı kullanan Hızlı ve Öfkeli'nin başrol oyuncusu Dominic Toretto oyuna dahil edildi.

RyZe26'nın Reddit videosunu ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Star Wars Battlefront 2'nin yeni modu Vin Diesel'i dahil etti!

Dom Toretto, daha önceki Hızlı ve Öfkeli filmlerinde oldukça imkansız numaralar yaptı. Ancak hiçbir şey, Vin Diesel'in Star Wars Battlefront 2'de stil sahibi bir çift bıçaklı ışın kılıcı kullandığını görmek kadar şaşırtıcı olamaz. Dom'a meydan okumak isteyen herhangi bir Asi askeri veya hevesli Jedi Şövalyesi iki kez düşünmek isteyebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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