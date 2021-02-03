Star TV Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman başlayacak? Söz tekrarı bitti mi, neden yayınlanmadı?
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Star TV Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman başlayacak? Söz tekrarı bitti mi, neden yayınlanmadı?

03.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:49
Star TV Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman başlayacak? Söz tekrarı bitti mi, neden yayınlanmadı?

Star TV yayın akışına göre hafta için her gün 16:30 'da Söz dizisi tekrarı yayınlanıyordu. Fakat bugün 3 Şubat Çarşamba günü yayın akışında Söz dizisi yer almadı. Bunun akabinde seyirciler neden yayınlanmadığını merak etti. Peki, Söz dizisi bitti mi, ne zaman başlayacak, neden yayınlanmadı, tekrarı neden yok?

Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman yayınlanacak? 3 Şubat Çarşamba Söz tekrarı bitti mi? Söz dizisi ne zaman başlıyor?

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA SÖZ DİZİSİ TEKRARI NEDEN YOK?

Normalde hafta içi her gün 16:30 'da Söz dizisi tekrar bölümleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Star TV yayın akışına göre 16:30 'da Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı yayına geldi. Lakin 4 Şubat Perşembe ve 5 Şubat Cuma günleri tekrardan saat 16:30 'da Söz dizisinin tekrar bölümleri Star TV'de yayına gelecek. Bugünlük istisna bir durum olmuş olabilir. Konu hakkında resmi bir açıklama mevcut değildir.

SÖZ DİZİSİ TEKRARLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Söz dizisi tekrar bölümleri Star TV'de hafta için her gün saat 16:30 'da ekranlara geliyor.

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