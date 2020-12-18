Star TV frekans bilgileri! Star TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki!
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Star TV frekans bilgileri! Star TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki!

18.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:36
Star TV frekans bilgileri! Star TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Star TV'nin frekans bilgileri nedir? Star TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Star TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Star TV frekansı kaçtır? Star TV frekans değerleri nedir?

STAR TV FREKANS BİLGİLERİ

Star tv frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uydu Adı : Türksat 4A

Lokasyon : 42 ° Doğu

Alış Frekansı : 12.015 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s

FEC değeri : 5/6

STAR TV CANLI İZLE

Star TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

STAR TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:36:28. #1.14#
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