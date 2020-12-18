Star TV frekans bilgileri! Star TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Star TV'nin frekans bilgileri nedir? Star TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Star TV canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Star TV frekansı kaçtır? Star TV frekans değerleri nedir?
STAR TV FREKANS BİLGİLERİ
Star tv frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Uydu Adı : Türksat 4A
Lokasyon : 42 ° Doğu
Alış Frekansı : 12.015 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s
FEC değeri : 5/6
STAR TV CANLI İZLE
Star TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.