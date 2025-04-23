STAR TV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 23 Nisan Çarşamba STAR TV ekranı ile Sahipsizler canlı yayın izleme linki!
23 Nisan 2025 Çarşamba günü Star TV'nin yayın akışı ve Sahipsizler dizisinin yayın saati izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Star TV canlı yayın nasıl izlenir?" ve "Sahipsizler saat kaçta başlıyor?" soruları gündemde. İşte canlı yayın linki ve yayın akışıyla ilgili merak edilenler...
23 Nisan 2025 Çarşamba günü Star TV ekranlarında yayınlanacak olan özel içerikler ve canlı yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle Sahipsizler dizisinin ekranlara geleceği saatler araştırılırken, "Star TV canlı yayın nasıl izlenir?", "Bugün Sahipsizler dizisi saat kaçta başlıyor?" soruları da gündemde. İşte 23 Nisan Star TV yayın akışı ve Sahipsizler canlı yayın izleme linkine dair tüm detaylar…
STAR TV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Star TV 2025 Güncel Türksat Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans: 12015 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal – H)
Sembol Oranı (SR): 27500 Ksym/s
FEC (Forward Error Correction): 5/6
Yayın Türü: HD / Şifresiz
Bu frekans bilgileri, Star TV'nin Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebilmesini sağlar. Uydu alıcınızın kurulum menüsünden bu değerleri manuel olarak girerek kanal araması yapabilirsiniz. Eğer uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. ?
SAHİPSİZLER DİZİSİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 23 Nisan 2025 Çarşamba akşamı izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Dizinin yeni bölümü, saat 20.00'de Star TV ekranlarında başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan bölümde duygusal ve heyecan dolu anlar izleyiciyi bekliyor. 20. bölümüyle ekrana gelecek dizide, Devran, Cemo, Yusuf ve Haşmet arasında yaşanacak gelişmeler dikkat çekerken, Azize ve Devran arasındaki yakınlaşma da merak konusu olacak. Aynı zamanda Fidan karakteri, Kerem'in evinde hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecek.