Star Citizen 400 milyon dolardan fazla bağış topladı - Haberler
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Star Citizen 400 milyon dolardan fazla bağış topladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Star Citizen 400 milyon dolardan fazla bağış topladı

Bu yılın başlarında kitlesel fonlamada 350 milyon dolara ulaştıktan sonra, Roberts Spae Industry.com, Star Citizen'ın hala teknik alfasında olmasına rağmen finansmanın 400 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Birçok Oyun gibi Star Citizen'ın finansman modeli de oyun içi içerik satmayı içermektedir. Genellikle Star Citizen hakkında en dikkat çekici şey gemilerdir, ancak Star Citizen'in gemi paketleri bazen gerçek gemi geliştirmeden önce satılmaktadır.

Star Citizen, gelişim kilometre taşlarını kaçırmasıyla ünlüdür ve sürekli alfa durumunda gibi görünmektedir. Yapım ilk olarak 2011'de 2014'ün ilk çıkış penceresiyle başladı, ancak bu 2015'e ertelendi ve daha sonra oyunun sadece bitleri ve parçaları destekçilere teaser olarak piyasaya sürüldü.

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Star Citizen'ın mevcut yol haritasında çok sayıda uyarı ve çoğu kilometre taşının üzerinden listelenen belirsiz kelimesi yer almaktadır. 3.16 güncellemesini 2021'in dördüncü çeyreğinde görülecekken 3.17 güncellemesi ise 2022'nin ilk çeyreğinde gözükecektir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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