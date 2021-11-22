Star Citizen 400 milyon dolardan fazla bağış topladı

Birçok Oyun gibi Star Citizen'ın finansman modeli de oyun içi içerik satmayı içermektedir. Genellikle Star Citizen hakkında en dikkat çekici şey gemilerdir, ancak Star Citizen'in gemi paketleri bazen gerçek gemi geliştirmeden önce satılmaktadır.

Star Citizen, gelişim kilometre taşlarını kaçırmasıyla ünlüdür ve sürekli alfa durumunda gibi görünmektedir. Yapım ilk olarak 2011'de 2014'ün ilk çıkış penceresiyle başladı, ancak bu 2015'e ertelendi ve daha sonra oyunun sadece bitleri ve parçaları destekçilere teaser olarak piyasaya sürüldü.

Star Citizen'ın mevcut yol haritasında çok sayıda uyarı ve çoğu kilometre taşının üzerinden listelenen belirsiz kelimesi yer almaktadır. 3.16 güncellemesini 2021'in dördüncü çeyreğinde görülecekken 3.17 güncellemesi ise 2022'nin ilk çeyreğinde gözükecektir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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