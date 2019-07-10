Standard Profil'den karne hediyesi

Standard Profil Grubu, çalışanlarının çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği karne hediyesi uygulaması ile başarılı öğrencileri motive etmek amacıyla ödüllendirdi.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, her yıl olduğu gibi bu sene de ilk ve orta öğretimde okuyan Standard Profil ailesinin gelecek vaat eden başarılı öğrencilerinin karne coşkusuna ortak oldu.

Grubun Düzce ve Manisa Fabrikaları'ndaki yaklaşık 3 bin çalışanının, eğitim ve öğrenim hayatı devam eden çocuklarını motive etmek amacıyla düzenlediği karne uygulaması kapsamında 650 çocuğa çok özel hediyeler verildi.

Karne hediyelerinin dağıtıldığı kutlama töreninde konuşan Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki, "Çalışanlarımızın çocukları bizim çocuklarımız. Onların geleceğini, mutluluğunu ve motivasyonunu çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki karne hediyeleri, çocukların eğitim öğretim hayatlarında önemli bir yere sahip olan, çocukları daha iyiye motive eden anların baş kahramanlarından. Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da fabrikamızda çalışanlarımızın eğitim hayatı devam eden çocuklarını unutmayıp karne hediyelerini dağıttık. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyon sayesinde çalışanlarımızın çocuklarının coşkusuna ortak olmak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Standard Profil Manisa Fabrikası Genel Müdürü Çağan Dikmen ise Standard Profil Grubu olarak eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini, yeni nesiller için daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Dikmen, "Standard Profil Ailesi olarak en önemli amacımız çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak. Çocuklarımız başarıları ile sadece ailelerini değil bizleri de oldukça mutlu ediyor. Bu vesileyle çocuklarımızı motive etmeyi ve ödüllendirmeyi bir borç biliyoruz. Karne alan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA