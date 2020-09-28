Stalk ne demek? Stalk nedir, nasıl yapılır? Stalk yapmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada stalklamak nedir?

İnternet kullanımının artmasıyla dilimize internete özel bazı kelimeler geçmiştir. Bunlardan birisi de stalk yapmaktır. Stalk, İngilizce bir kelimedir ve bu kelime genellikle sosyal medyada stalk yapmak olarak kullanılır. Peki stalk nedir? Ne işe yarar? Stalk nasıl yapılır? İnstagram'da stalk yapmak nedir?

Stalk yapmak en çok Instagram'da yapılan bir şeydir. Elbette Whatsapp, Facebook, Twitter gibi yerlerde de bu ifade kullanılıyor. Fakat en çok İnstagram'da kullanılan bir ifadedir. Peki stalk ne demek? TDK'ya göre anlamı var mı? Stalk yapmak ne manaya gelir? Stalk yapmanın anlamı nedir?

STALK NE DEMEK?

Stalk, İngilizce bir kelimedir. İngilizce'de birçok anlamı vardır. Bu anlamlardan bazıları "Sinsice izlemek, gizlice sokulmak" vb. anlamlarına gelmektedir. Yani buradan da anlayacağımız gibi stalk kelimesi internette kullanıldığında "gizli gizli takip etmek" , "sinsi sinsi hesabını takip etmek" vb. anlamlara gelmektedir.

ingilizce Stalk kelimesi karşılığı : "Sinsice izlemek, gizlice sokulmak, sessizce yaklaşmak"

Ek olarak stalk kelimesi İngilizce'de 1. anlam olarak "yaprak sapı, sap" manalarına gelmektedir. Lakin günümüzde stalk tabiri bu anlamlarda kullanılmamaktadır. Kısacası Stalk'ın kelime anlamı "gizlice izlemek" demektir. Şimdi internetteki anlamını daha detaylı öğrenelim.

SOSYAL MEDYADA STALK YAPMAK NEDİR?

İnstagram, Facebook, Twitter, Whatsapp gibi sitelerde veya platformlarda stalk yapmak bir kişinin hesabını gizlice izlemek demektir. Yani bir kişinin hesabını araştırmak, gizlice gözetlemek, o hesabın paylaşımlarını izlemek, beğenilerini gözetlemek vb. anlamlara gelmektedir.

Stalk yapmak tabiri dilimize İngilizce'den geçmiştir. Özellikle İnstagram üzerinden stalklamak çok popüler hale gelmiştir. Mesela İnstagram'da bir kişinin hesabını inceliyorsanız, onun beğenilerini görüyorsanız, attığı fotoğrafları görüyorsanız stalk yapmış oluyorsunuz demektir. Bir başka anlamı da stalklamak olarka geçiyor.

Stalk yapmak

STALK NASIL YAPILIR?

Herkesin merak ettiği stalk nasıl yapılır sorusuna kısaca cevap verelim.

Öncelikle stalk yapmak istediğiniz, yani stalklamak istediğiniz kişiyi belirleyin. Ardından sosyal medyadaki bir hesabına girin. Bu Twitter, Facebook, İnstagram vb. hepsinden olabilir. Diyelim ki İnstagram'da stalklama yapmak istiyorsunuz. Bu durumda onun hesabını açarsınız. Gönderilerini, beğenilerini burada görebilirsiniz. Ne iş yapıyor, nerede oturuyor vb. bilgilere de sosyal medyadan veya internetten ulaşabilirsiniz. Böylelikle o kişiyi araştırdığınızda, gönderilerini gördüğünüzde kısmen onu stalklamış oluyorsunuz.

Yani kısaca internet ortamında, sosyal medyada, instagram'da stalk yapmak o kişinin eski gönderilerini görmek, eski beğenilerini görmek, incelemek anlamlarına geliyor. Siz de bir kişinin eski gönderilerini görüyorsanız onu bir nevi stalklamış oluyorsunuz.

SİZİ STALKLAYAN BİR KİŞİYİ NASIL ANLARSINIZ?

Sizi stalklayan bir kişiyi doğrudan öğrenmek mümkün değildir. Fakat internette bazen hatalar yapılabiliyor. Bu hatalardan birisi de stalk yaparken yanlışlıkla foto beğenisi yapmak. Eğer bir kişi sizin eski gönderilerinizi durduk yere beğendiyse bilin ki o kişi stalklıyordur ve büyük ihtimalle gönderinizi yanlışlıkla beğenmiştir.

Aynı şekilde size yanlışlıkla takip isteği gönderebilir, paylaşılan bir hikayeye, duruma yanlışlıkla yorum atmak, yanlışlıkla whatsapp üzerinden arama yapmak vb. gibi durumlarla karşılaşırsanız bilin ki o kişi büyük olasılıkla sizi stalklıyordur. Böylelikle sizi stalklayan kimmiş onu öğrenebilirsiniz.

STALKER NEDİR?

Stalk yapan kişilere stalker adı verilir. Yani bir kişinin hesabını araştırmak, incelemek, gözetlemek gibi eylemlerde bulunan kişiler stalker olarak geçer. İngilizce karşılığı "Takipçi" demektir.