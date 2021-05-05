'Stadyum Genç Ofis' gençleri bekliyor
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'Stadyum Genç Ofis' gençleri bekliyor

'Stadyum Genç Ofis' gençleri bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Hizmet ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, 'Stadyum Genç Ofis'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oluşturulan ofisle birlikte gençler çeşitli sanatsal aktiviteler, kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer alabilecekler.

Gençler için oluşturulan Genç Ofislerde kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabileceğini ifade eden İl Müdürü Güven, ayrıca gençler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına da katılabilecekler. Gençlerimiz bu ofislerimizde, faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek, hem de iş hayatına hazırlanacak" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet birimleri, ofisler ve tesisleri gezen Vali Gürel, Gençlik ve Spor il Müdürü Coşkun Güven ile Hizmet ve Şube Müdürleri ile bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK

'Stadyum Genç Ofis' gençleri bekliyor
'Stadyum Genç Ofis' gençleri bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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