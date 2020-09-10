Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, altın kaplı etin ardından şimdi de kahveye altın tozu ekledi. Kahve içerken video paylaşan Gökçe, yeni işinin de müjdesini verdi.

10.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:49

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, altın kaplama ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak eti altına bulayan Gökçe, şimdi de içtiği Cappuccino'ya altın serpiştirdi.

"KAHVE DÜKKANI AÇACAĞIM"

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Nusret Gökçe, dün akşam yaptığı paylaşımla yeni işinin müjdesini verdi. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" dedi.

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

Ssoyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı
Haber Yorumları (8)
YASLİ KURT: Yuru yaaaa kulum demis, size susmak duser looo
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ULUBATLI: GÖRGÜSÜZ
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HAKAN: Pahalı olabilir yoksa cebinde paran gitmezsin vesselam eleştirmeye gerek yok, kaldıki asgari, ücrete çalışanımız bile 5-10 bin lira bi telefona veriyoruz, çocuk kendi kesimine hitap ediyor neticede, onca eleştiriye rağmen seviyorum bu çocuğu
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