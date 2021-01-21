Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi Macaristan oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Macaristan'ın Sputnik V aşısını tescil ettiğini duyurdu. Aşıyı tescil eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan, Sputnik V'nin klinik testlerine kasım ayında başlamıştı.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Sputnik V aşısına ilişkin son gelişmeleri aktardı. RFPİ'den yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Sputnik V aşısını tescil ettiğini, böylece ülkenin Rus koronavirüs aşısını tescil eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu kaydetti. Macaristan, kasım ayında Sputnik V numunelerinin klinik testlerinin yapılması için test merkezine gönderen ilk AB ülkesi olmuştu.

AŞI ACİL KULLANIM KAPSAMINDA TESCİL EDİLDİ

Açıklamada, "Macaristan Ulusal Farmakoloji ve Beslenme Enstitüsü, Sputnik V'yle ilgili Rusya'da yapılan klinik araştırmaların ve Macaristan'da uzmanlar tarafından yapılan etraflı incelemelerin verilerine dayanarak aşıyı acil kullanım prosedürü kapsamında tescil etti" ifadeleri yer aldı.

"AŞININ SİYASETİN DIŞINDA KALMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, "Macaristan, Sputnik V'nin tüm avantajlarından istifade eden ve kullanımını onaylayan ilk AB ülkesi oldu. Bu karar, klinik testlerde kanıtlanan aşının yüzde 90 üzerindeki güvenliğine ve etkinliğine dayanıyor" dedi. Sağlığın siyasetten ayrı tutulduğunu kaydeden Dmitriyev, "Macaristan'ın siyaseti sağlıktan ve insan hayatından ayrı tutması çok önemli. Biz, ilk günden beri aşının siyasetin dışında kalması, aşıyla ilgili kararların siyasete değil, aşının güvenliğine, etkisine, lojistiğine ve sözleşme koşullarına dayandırılması konusunda mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

SIRADA MEKSİKA, BREZİLYA VE HİNDİSTAN VAR

Sputnik V'nin faz 3 testlerinin sonuçlarının gelecek hafta The Lancet dergisinde yayınlanacağı bilgisini veren Dmitriyev, sonuçlarla birlikte aşıyı karalamaya çalışanların başka bir argümanının kalmayacağına dikkat çekti. Meksika, Brezilya ve Hindistan'da da aşının tescil edileceğini söyleyen RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev,Asya'da ve bir Afrika ülkesinden de tescille ilgili açıklama geleceğini aktardı. Aşının üretimi konusunda Almanya ile de istişare ettiklerini dile getiren Dmitriyev, bazı Avrupa ülkelerinin aşıya çok ciddi ilgi gösterdiğini belirtti.

MACAR YETKİLİLER AŞI İÇİN MOSKOVA'YA GİDECEK

Sputnik V'nin yanı sıra AstraZeneca aşısına da acil kullanım için onay verildiğini kaydeden, Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun aşı ile ilgili konuları görüşmek için bugün Moskova'ya gideceğini aktardı.

AŞIYI 10 ÜLKE TESCİL ETTİ

Gamaleya Araştırma Merkezince geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, acil kullanım prosedürü kapsamında şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan tarafından tescil edilmişti.