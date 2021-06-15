Sputnik V aşısı güvenilir mi? Rus aşısı Sputnik V güvenilir mi, etkili mi? Yan etkileri var mı?

Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde gelen Sputnik V aşısı güvenilir mi merak ediliyor. Biontech ve Sinovac aşılarına ek olarak Sputnik V aşısı da geldi. Peki 3 aşıdan hangisi daha etkili ve hangilerinin yan etkileri vardır? Sputnik V aşısı güvenilir mi? Rus aşısı Sputnik V güvenilir mi, etkili mi?

Türkiye'nin 50 milyon doz alımı için anlaşma imzaladığı ve yakında ülkemizde de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için Rusya lideri Vladimir Putin'den dikkat çeken bir benzetme geldi. Putin, tek dozda yüzde 79,4 etkinlikte koruma sağlayan Sputnik Light aşısıyla ilgili olarak "Kalaşnikof gibi güvenilir" ifadesini kullandı. Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı. Peki, Sputnik V aşısı güvenilir mi?

SPUTNİK V AŞISI GÜVENİLİR Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinde geliştirilen Sputnik aşıları için "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi. Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

SPUTNİK V AŞISI NEDİR?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. 8 Ağustos 2020 itibarıyla, Gam-KOVİD-Vak aşı adayı hakkında güvenilir bilimsel bir rapor yayımlanmamıştır. Rus yetkililere göre iki aydan kısa bir süre insan deneklerde test edilen aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

Uluslararası bilim çevreleri, Gam-KOVİD-Vak aşısına dair klinik testlerin yayımlanmamış olmasından ötürü aşının Rusya'da tescillenmesine tepki gösterdi. Aşının 2020'de Faz III araştırmalarının başlanacağı duyurulmuştur.

Aşının 76 kişiyle yapılan faz I/II araştırmalarının sonuçları 4 Eylül 2020'de The Lancet dergisinde yayımlandı. Kabul edilebilir bir güvenlik profili bildiren çalışmada, aşının uygulandığı grupta SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş hastalarla karşılaştırılabilecek antikor üretimi ve bunun yanı sıra T hücresi üretiminin gerçekleştiği tespit edildi. Aşının COVID-19'dan korumak için yeterli olup olmadığına dair çalışmalar gerekirken, çalışmada bunun 26 Ağustos 2020 tarihinde etik onayı verilen ve 40.000 kişinin dâhil olmasının planlandığı bir faz III çalışması ile yapılacağı ifade edildi.

SPUTNİK V AŞISI DEVREDE Mİ?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Türkiye'nin de 50 milyon doz aşı için anlaşma imzaladığı ve yakında ülkemizde de üretimine başlanacak iki dozluk Sputnik V aşısı, AstraZeneca, Sinovac ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

SPUTNIK LIGHT'IN TEK DOZDAKİ KORUMASI YÜZDE 79,4

Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor. Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.