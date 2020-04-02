Sporu "online" evlere taşıyorlar - DİYARBAKIR
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Sporu "online" evlere taşıyorlar - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

02.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:39
Sporu 'online' evlere taşıyorlar - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını engellemek için yapılan "evde kal" çağrıları toplumda karşılık bulurken, bazı vatandaşlar da dışarıda yaptıkları sportif faaliyetleri eve taşıdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle spor merkezlerinin faaliyetleri de geçici süreliğine durduruldu. Bu süreçte Diyarbakır'daki bir özel spor ve yaşam merkezi, evde kalan üyeleri ile takipçileri için sosyal paylaşım hesabı Instagram üzerinden online dersler vermeye başladı. Merkezin eğitmenleri, 4 farklı kategoride sabah ve akşam 1,5 saatlik online programlar yapıyor.

Tedbir kapsamında yaşamlarını eve sığdırmaya çalışan aileler, çocuklarıyla katıldıkları online spor programlarından dolayı mutluluk duyuyor.

"Evde bütün gün hareketsiz kalınıyor"

Spor merkezi eğitmenlerinden Ruşen Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren çalışanlar ve üyelerinin sağlığı düşünülerek merkezin faaliyetlerine ara verildiğini söyledi.

Üyelerinin evde hareketsiz kalmaması için yapmış oldukları grup çalışmalarını sosyal medya üzerinden devam ettirdiklerini belirten Çapan, "Çünkü evde bütün gün hareketsiz kalınıyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Güçlü bağışıklık için dengeli beslenmenin yanında sporun da çok büyük bir etkisi olacağını üyelerimize ilettik. Sürekli kapalı alanda kalmak büyük stres yaratıyor. Sporun bu anlamda da iyileştirici etkisi var." dedi.

İlk etapta başlattıkları programın üyeleri tarafından takip edildiğini fakat daha sonra ülke genelinde yoğun takipçi listesinin oluştuğunu belirten Çapan, şöyle konuştu:

"Evde 7'den 70'e insanlar spor yapmaya başladı. Tesis ve spor eğitmenleri olarak ailelerimizin evde hem bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutmak hem ailece güzel vakit geçirmeleri için yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Şu sıralarda hepimiz evde stres altında olabiliyoruz. Genellikle keyif alınabilecek spor egzersizlerini yapıyoruz. Çünkü büyük bir çoğunluğumuz belki ilk kez spor yapıyor. Bu yüzden zorlayıcı egzersizler değil biraz da keyif alınabilecek başlangıç seviyesi egzersizlerle sporu ailelerimizin evine taşımaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü takipçilerimiz de var."

"Gerek bağışıklık sistemimiz, gerek genel sağlık açısından her gün hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Çapan, "Her gün 30 dakika veya 1 saati bulacak egzersizler bağışıklık sistemi ve kas kuvvetimiz için yeterli olacaktır. Gündüz ve akşam 2 seans şeklinde egzersiz programlarımızı Instagram üzerinden ücretsiz bir şekilde hem üyelerimiz hem de takipçilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Ailece spor yapıyorlar

Eşi Mustafa Naci, kızları Sudenur ve Miray Su ile evde spor yapan Burcu Canbolat da yaklaşık 3 yıldır spor yapmak için gittikleri merkezin faaliyetine ara vermesinin ardından sosyal medya üzerinden başlattığı programları takip ettiklerini söyledi.

Herkese uzman antrenörler tarafından yapılan programları takip etme önerisinde bulunan Canbolat, "Spor yapmanın fiziksel ve ruhsal açıdan bize ve çocuklarımıza inanılmaz olumlu bir etkisi var. Herkese öneriyorum." dedi.

Salgın nedeniyle bütün günü evde geçirmek zorunda kalınmasının olumsuz psikolojik yönün de bulunduğunu işaret eden Canbolat, "Evimizde kalarak bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Herkese evde kalın, spor yapın ve sağlıklı olun diyorum. Evde kalışı ailemizle eğlenceli hale getirebiliriz." diye konuştu.

Mustafa Naci Canbolat ise salgın öncesinde ailece spor merkezine gittiklerini söyledi.

Canbolat, şöyle dedi:

"Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçirmek, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek amacıyla Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlarını takip ediyoruz. Evde canlı yayınları takip ederek hem fiziksel hem ruhsal açıdan korunuyoruz. Evde kalmaktan da mutlu oluyoruz. Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklar için eğlence bizim için ise sportif faaliyet oluyor."

"Hayatı eve sığdırabiliriz"

Anne ve babasıyla spor yapan 11 yaşındaki Sudenur Canbolat, okullara ara verilmesiyle evde kaldığını belirtti.

Canbolat, "Ailece evde spor yaparak, oyun oynayarak aktiviteler yapıyoruz. Hayatı eve sığdırabiliriz, illaki dışarıda olmamız gerekmiyor. Kendimizi eve alıştıralım daha çok evde vakit geçirelim. Mümkün oldukça dışarı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Sporu 'online' evlere taşıyorlar - DİYARBAKIR

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sporu "online" evlere taşıyorlar - DİYARBAKIR
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