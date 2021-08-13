Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, fazla kilolarından tamamen kurtuldu. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan Zehra'nın sportmen hali övgü topladı.

Sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Uzun süredir düzenli spor yapan Zehra'nın sportmen hali takdir topladı.

TATİLDE BİLE ARA VERMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu tatilde bile ara vermeden spor yapıyor.

BABASI TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Kilolarından sporla kurtulan Zehra Zehra Çilingiroğlu formunu yaptığı spor ile koruyor. Sporunu hiç aksatmadan devam eden Çilingiroglu'nun spor yaptığı anları baba Kaya Çilingiroğlu paylaştı.