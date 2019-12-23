23.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:19

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi.



Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ve 81 ilde düzenlenen sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi. Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 3 sene önce başlatılan ve 81 ilde düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2017- 2018 öğretim grubu öğrencilerimizin ara testleri taramalarla gerçekleştirildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA