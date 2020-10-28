Sportif direktör nedir? Sportif direktör ne iş yapar? Sportif direktörün tarihçesi nedir?
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Sportif direktör nedir? Sportif direktör ne iş yapar? Sportif direktörün tarihçesi nedir?

28.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:47
Sportif direktör nedir? Sportif direktör ne iş yapar? Sportif direktörün tarihçesi nedir?

Sportif direktör, en basit tanımı ile teknik kadro ve yönetim arasında köprüyü kuran kişidir. Sportif direktör nedir? Sportif direktör ne iş yapar?

Sportif direktör, en basit tanımı ile teknik kadro ve yönetim arasında köprüyü kuran kişidir. Sportif direktör teknik direktörü baskı altına alan bir pozisyon olmamakla birlikte teknik birikimiyle ona destek olan, teknik kadro ve yönetim arasındaki köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda onlara destek olan bir mevkiidir. Peki sportif direktör nedir? Sportif Direktör ne iş yapar? detaylar haberimizde...

SPORTİF DİREKTÖR NEDİR?

Sportif direktör (İngilizce; Director of football kelimesinden gelir), Sportif direktör teknik direktörü baskı altına alan bir pozisyon değil aksine teknik birikimiyle ona destek olan, teknik kadro ve yönetim arasındaki köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda onlara destek olan bir mevkiidir.

Teknik direktör, gün gün takımın durumuyla ilgilenecek kişidir. Form durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi konular, teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır.

SPORTİF DİREKTÖRÜN TARİHÇESİ NEDİR?

1969 yılında "Genel Menajer" sıfatıyla yola devam kararı alan Manchester United'ın efsane ismi Matt Busby, teknik direktör olarak Wilf McGuinness'ı atamış, sonra onun görevine son vererek yeniden takımın başına geçmiştir. Fakat gerçek anlamda sportif direktörlük yapan ilk kişi olarak, Southampton'dan Lawrie McMenemy olarak kabul edilmektedir. 1973'te teknik direktör olarak işbaşı yapan İngiliz, 1981 yılında Alan Ball'u teknik direktörlüğe atamıştır.

McMenemy aynı zamanda kulüpte Dave Merrington ve Graeme Souness'ı da göreve getirmiştir. Bu görevin Alman futbolundaki elçisi ise de 1979 yılından beri Bayern Münih'te bu görevi yapan Uli Hoeneß'tir. Türkiye'de ise bu görev ilk kez Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından yapılmış Aykut Kocaman Cristoph Daum'un görevinden ayrılmasından sonra ise teknik direktörlüğe getirilmiştir. Trabzonspor'da ise bu göreve ilk kez Ünal Karaman getirilmiştir. Beşiktaş'ta bu görevi ilk kez Önder Özen yaparken son olarak 2013 yılında Galatasaray bu göreve eski futbolcusu Tomáš Ujfalusi'yi getirmiştir.

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