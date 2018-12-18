Sporcuları, Pop Yıldızlarını Geride Bıraktı! Putin Takvimleri Japonya'da Yok Satıyor

Japan Today'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yer aldığı takvimler Japonlar tarafından büyük ilgi gördü.

EYLÜL AYINDAN BERİ ZİRVEDE

Loft isimli ev eşyaları satan bir zincir mağazadan, Putin takvimlerinin piyasaya sürüldüğü eylül ayından beri satışlarının diğerlerini geride bıraktığı açıklaması geldi.

Putin takvimleri oyuncu Kei Tanaka, artistik patinaj olimpiyat şampiyonu Yuzuru Hanyu gibi ünlü isimlerin bulunduğu takvimlerden daha çok sattı.

TAKVİMDE PUTİN'İN ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERDEKİ FOTOĞRAFLARI YER ALIYOR

Takvimde Rus liderin çeşitli aktivitelerde çekilen fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflar arasında Putin leopar beslerken, göl kıyısında dinlenirken, buzlu suda yüzerken görülüyor.