Sporcular orman yangınlarına dikkat çekti

Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı faaliyetle orman yangınlarına dikkat çekti.

Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı faaliyetle orman yangınlarına dikkat çekti. Hazırlanan pankartla sporcularla objektiflerin karşısına geçerek kamuoyuna orman sevgisini hissettirdi.

Muğla ve Antalya'da meydana gelen orman yangınları milletimizi derinden üzerken, orman yangınlarına karşı Erzurum'dan önemli bir mesaj verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum GSİM ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ortak bir faaliyete imza atarak orman yangınlarına karşı dikkat çektiler.

HİS İl Temsilcisi Hüseyin Öz, GSİM ile birlikte orman yangınlarına karşı dikkat çekmek için hazırlattıkları pankartı futbolcular, yüzücüler ve buz pateni ve short trackçılarla birlikte açarak kamuoyunun ormanlara karşı daha duyarlı olmalarını ve orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Erzurumspor alt yapı futbolcularının yanı sıra Nene Hatun Spor Kulübü short trackçıları ve minik yüzücülerle birlikte pankart asan HİS İl temsilcisi Hüseyin Öz, "Ormanlar insanların geleceğidir" dedi.

Erzurum Gençlik Spor il Müdürlüğü ile Türkiye HİS Federasyonu il Temsilciliği, ülkemizde son zamandaki orman yangınlarına karşı 'Nasıl bilinçli hareket ederiz' mantığından yola çıkarak kamuoyuna anlamlı bir mesaj verdi. HİS Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz, ormanların insanlar için hayati önem taşıyan kıymetli ekosistemler olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"İnsan var olduğu ilk günden bu yana kendisine yaşam veren her şeyi doğadan alıyor. Bu yüzden gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için her birimiz ormanlarımızı korumalı ve ağaçlandırmaya gerekli önemi vermeliyiz yani ülkemizin orman zenginliğini daha da genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız."

'Sporla Doğayı Hisset' diyerek sporcularla birlikte kamuoyuna orman sevgisini ve duyarlılığını hissettirdiklerini ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, orman yangınlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek ve orman sevgisini daha yakından hissetmek için Erzurum'dan anlamlı bir mesaj verdiklerini söyledi.

Taşkesenligil, "Bu bağlamda HİS İl temsilciliğimiz ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attık. Hazırladığımız pankart ile tüm kamuoyunun ormanlarımıza karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda bir mesaj verdik. Ben bu hareketi oldukça anlamlı buluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı