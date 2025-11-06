Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Hedeflerini Açıkladı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, dünya üzerinde kulüpler bazında her finali rahatça oynayabilecek seviyede kadroya sahip olduklarını söyledi.

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonuna da hızlı başladı. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran başkent ekibi, 2'de 2 yaptığı ligde de averajla liderlik koltuğunda oturdu.

Ziraat Bankkart'ın kulüp tarihindeki 4 lig şampiyonluğunun 3'ünde imzası bulunan başantrenör Mustafa Kavaz, yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamasında "Güzel şeyler yaptık ama geçen sene geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Sezona Süper Kupa (Şampiyonlar Kupası) ile başladık. Arkasından daha lige adapte olamadan araya girdik. Umarım bu süreci de iyi değerlendiririz. Yeni gelen oyuncularımız var. Adaptasyon sürecini aşmaya çalışıyoruz. Aradan sonra herkes 3 günde 1 oynayacak. Herkes en iyi formunu yakalayabilmek için kullanacaktır bu arayı. Umarım takım olma ruhunu daha çabuk kazanabileceğimiz bir ara olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaz, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'in transferi için nasıl bir süreç yürütüldüğü hakkında "Öncelikle bu transfer sürecinde yönetimimizi tebrik etmem gerekir. Çünkü eskiden çok daha geç transfer süreci başlardı ve istediğiniz oyuncuları alamazdınız. Ama son 4-5 senedir hangi oyuncuyu istiyorsak birinci tercihimiz hangi oyuncuysa onunla kontrat imzalıyoruz. Çok büyük 2 oyuncuyla sözleşme imzaladık ve bu oyuncularla bence doğru zamanda, yani transfer sürecini çok uzatmadan güzel bir zamanda imzaladık. Büyük takım olmak istiyorsanız, bir başarı elde etmek istiyorsanız büyük oyuncularla erken imzalamak zorundasınız. Çünkü artık ocak-şubat ayları biraz geç kalmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Her kupaya aday olabilecek kadar iyi kadroya sahibiz"

Kavaz, kadrolarının, kupa koleksiyonundaki eksik parçalar CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kupa Voley'de de zirveye çıkmak için yeterli olup olmadığı sorusuna "İyi kadromuz olduğunu düşünüyorum. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama dünya üzerinde kulüpler bazında oynanabilecek her finali rahat rahat oynayabilecek seviyede bir takımımız var. Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası veya Dünya Kulüpler Kupası... Finale çıkıp orada en az rakip takım kadar mücadele edebilecek ve kupaya aday olabilecek kadar iyi bir kadroya sahibiz. Mühim olan bu kadroyu en iyi şekilde oynayabilecek seviyeye getirmek. Takım olgusunu bir arada tutabilmek bizim için önemli. Hayallerimiz var ama bugünkü hayalin ne derseniz; yarın takımı daha iyi voleybol oynatabilmek. Mühim olanın, yarını bugünden daha iyi bir performansla geçirebilmek olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Yapacağımız daha önemli işler var"

2022'nin şubat ayından beri Ziraat Bankkart başantrenörlüğünü yapan Kavaz,? "İleride yurt dışında bir kulüp çalıştırmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şu an çok mutluyum. Ziraat Bankası için elimden geleni, bütün benliğimle yapıyorum. İleride zaman ne gösterecek bunu çok fazla düşünmüyorum. Buradaki misyonumuzu tamamladıktan sonra belki yurt dışı olabilir ama şu an yapacağımız daha çok önemli işler var. Bir gün kader sizi bir yere doğru zaten götürecektir. Orada bir tercihte bulunabilirsiniz. Şu an tek düşündüğüm şey; Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün bugününü, yarınını nasıl daha iyiye getirebiliriz? Her antrenörün yurt dışında görev yapmak gibi bir hayali vardır. Zamanı illa gelecektir. Biraz ona inanırım."