Vanspor FK, Sakaryaspor'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Vanspor FK, Sakaryaspor'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Vanspor FK, evinde Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Xesc Regis, Mehmet Özcan ve Ivan Cedric'in golleriyle Vanspor öne geçerken, Sakaryaspor'un golleri Ben Yedder ve Burak Çoban'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Van Spor FK, evinde Sakaryaspor'u 3-2 yendi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jeferson, Xesc Regis, Naby Oulare, Ivan Cedric, Sabahattin Destici, Lucas Africo (Muhammed Ensar Çavuşoğlu dk. 74), Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Aliou Teaore dk. 74), Faruk Can Genç (Anestis Vlachomitros dk. 85), Bekir Can Kara (Medeni Bingöl dk. 90+2)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Zan Jevsenak, Mehmet Maniş, Hasan Bilal, Emir Bars, Güvenç Usta

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 90+1), Mete Kaan Demir (Rijad Kobiljar dk. 72), Romeo Kakuta, Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş (Doğukan Tuzcu dk. 90+1), Salih Dursun, Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan (Emre Demir dk. 79)

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Burak Altıparmak, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Mirza Cihan, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram

Goller: Xesc Regis (dk. 28), Mehmet Özcan (dk. 45+2), Ivan Cedric (dk. 88) (Vanspor FK), Ben Yedder (dk. 40), Burak Çoban (dk. 65) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ivan Cedric, Mehmet Özcan (Vanspor FK), Mete Kaan Demir, Salih Dursun, Romeo Kakuta, (Sakaryaspor) - VAN

VAN
