Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sona erdi

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise 2.26.19'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 47. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda yaklaşık 42 bin sporcu parkura çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde zafer Rhonzas Lokitam Kilimo'nun

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı. Etiyopyalı Dejene Debela 2.10.23 derecesiyle ikinci ve Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebato ise 2.10.26 derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Bizuager Aderra kazandı

Kadınlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2.26.19'luk derecesiyle birinci oldu. Sofia Assefa 2.26.21'lik derecesiyle ikinciliği ve Joan Jepkosgei Kilimo da 2.26.36'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Hüseyin Can, 5. oldu

İstanbul Maratonu'nda parkura çıkan Türk atletlerden Hüseyin Can, 2.10.58 derecesiyle 5. oldu. Halil Yaşın 2.19.50'lik derecesiyle 9 ve Yavuz Ağralı 2.23.24'lük dereceyle 11. sırada tamamladı.

15,5 kilometre koşusunda Türk sporcular dereceye girdi

15,5 kilometrede erkeklerde 48.04'lük derecesiyle Abdullah Tuğluk birinci olurken, Recep Berk Şenyurt 4 ve Yusuf Önal da 5. bitirdi. İranlı sporcu Mohammad Hossain Tayebi, bu kategoride 2. tamamladı.

Tekerlekli sandalyede birinci Ömer Cantay

Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.47.06'lık derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci 2.47.07'lik derecesiyle ikinci ve Zeynep Acet de 2.50.05'lik maratonu 3. olarak bitirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
