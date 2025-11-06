Haberler

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yıl kupası ile özel olarak tasarlanan bisikleti takdim etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yıl kupası ile özel olarak tasarlanan bisikleti takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılında 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir hediye takdim etti. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kupası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak tasarlanan bisikletin sunumu gerçekleşti.

Takdim heyetinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanvekili Fikret Hayali ve Asbaşkanlar Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar yer aldı.

Emin Müftüoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kendilerinden çok büyük güç almaktayız. 60 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın değerli himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu anlamlı yılında Cumhurbaşkanımıza teşekkür hediyesi sunmaktan mutluluk duymaktayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.